Украинцы хвастаются натовскими танками, а потом запугивают приграничных селян. Что ещё рассказали местные?

Самая напряженная ситуация на границе с Украиной. Кто бы мог подумать, что южный рубеж станет для нас таким опасным. Председатель Государственного пограничного комитета заявил: на белорусско-украинской границе сохраняется опасность провокаций и конфликтов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность своих рубежей. Наш корреспондент Константин Герцев отправился в приграничье.

Константин Герцев, корреспондент:

Символ дружбы и единства монумент «Три сестры» на Гомельщине нашел свое воплощение и на юго-западных рубежах, где также сходятся пограничные линии трех стран: Беларуси, Украины и Польши. Но речь не о железобетоне, а о тех, кто, как говорится, из плоти и крови – людях. Деревня Рытец Брестского района в одночасье оказалась на авансцене геополитических баталий Запада и Востока, а ее три почтенные жительницы – невольными свидетелями масштабного усиления границ.

На юге с Волынской областью, чуть западнее – с польским Люблинским воеводством. Если последнее и в советские часы территория хоть и дружественного, но все же иностранного государства, то вот украинская деревня Ольшанка, до которой менее двух километров, была частью общей союзной империи. Через местную начальную школу прошли дети всех белорусских окрестных сел.

Галина Дубина, жительница деревни Рытец:

В 66-м году в Пулемце работала учительницей, я сюда поселилась. И стала в Украине работать. Здесь было 13 детей, я их учила. Я там учителем работала. Все ходили в украинскую школу. Там все знакомые, кумы.

Разорвать добрососедские, а где-то и родственные связи местных жителей не смог даже развал Советского Союза. Но все изменилось этим летом. Украинская сторона превратила межгосударственную границу с Беларусью, а это более тысячи километров, в сплошной ров. Затем последовало создание укрепрайонов и стягивание к ним новоиспеченных подразделений теробороны. Сегодня они позируют на камеры западных телеканалов и рассказывают про щедрые подарки от натовских кураторов.

Это немецкий пулемет, которым воевали немцы во время Второй мировой войны, нам его подарили немцы. Теперь мы будем использовать его по воздушным целям.

С конца февраля только США на закупку техники и оборудования для киевского режима выделили порядка 3,5 миллиарда долларов. При этом Вашингтон не прочь обозначить сферу своих интересов с помощью собственной армии. На этой неделе в Румынию прибыла 101-я воздушно-десантная дивизия, в ее штатном составе насчитывается более 4,5 тысячи военнослужащих, готовых в любой момент оказать поддержку ВСУ. Второй в рейтинге спасителей Зеленского идет Польша. Наши западные соседи до конца года поставят на Украину 250 танков и 100 бронемашин, часть из которых уже сосредоточена на границе с Беларусью.

Ирина Левчук, жительница деревни Рытец:

Танки шли, аж земля гудела. Подогнали через луг с тыла, с Польши. А потом машины ехали, что Америка подарила. Такая милитаризация границы не могла не сказаться на тех, кто живет в непосредственной близости к ней. Дом Татьяны Федорченко буквально на стыке двух стран: от крыльца до рва менее 20 метров. Поэтому встречи взглядов с украинскими солдатами – дело регулярное, но, как оказалось, не всегда безопасное. Очередные вечерние хлопоты по хозяйству тероборона расценила как прямую угрозу со всеми вытекающими последствиями.