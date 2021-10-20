На телефоны белорусов придут СМС с картой пунктов вакцинации от коронавируса

Новости Беларуси. Мобильные операторы разошлют СМС-сообщения с картой пунктов вакцинации от COVID-19. Таким образом, желающий сможет оперативно определить ближайшую для себя точку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«И вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся». Лукашенко готов привиться белорусской вакциной. Подробнее здесь.
Прививки делают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, медпунктах на предприятиях, в территориальных центрах социального обслуживания населения и даже в метро. В сельской местности работают мобильные бригады.
Читайте также:
Как коронавирус влияет на беременность? Мнение врачей
Раньше все скупали маски пачками, а теперь не носят даже в метро. Почему? Рассказала психолог
ВОЗ: мы рекомендуем третью дозу вакцины от коронавируса при иммунодефиците