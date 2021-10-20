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На телефоны белорусов придут СМС с картой пунктов вакцинации от коронавируса

20 октября 2021 17:33
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Новости Беларуси. Мобильные операторы разошлют СМС-сообщения с картой пунктов вакцинации от COVID-19. Таким образом, желающий сможет оперативно определить ближайшую для себя точку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«И вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся». Лукашенко готов привиться белорусской вакциной. Подробнее здесь.  

На телефоны белорусов придут СМС с картой пунктов вакцинации от коронавируса-1

Прививки делают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, медпунктах на предприятиях, в территориальных центрах социального обслуживания населения и даже в метро. В сельской местности работают мобильные бригады.  

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# Вакцинация # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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