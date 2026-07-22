Хренин опроверг вбросы о строительстве Беларусью укрепрайонов на границе с Украиной

Вокруг Беларуси складывается стабильная обстановка без признаков агрессии – об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада Президенту. Ситуация по всему периметру рубежей остается стабильной – никаких угроз для безопасности наших граждан нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хренин заявил о спокойной обстановке вокруг Беларуси и отсутствии признаков агрессии.

Интенсивность маневров Североатлантического альянса у наших границ сейчас минимальна и полностью соответствует стандартному сезонному графику. Глава ведомства подчеркнул, что большинство вызовов сегодня искусственно раздуваются в информационном поле. Главная цель таких вбросов – намеренно взбудоражить людей по обе стороны границы. На деле же армия продолжает плановую боевую подготовку, учитывая результаты недавней комплексной проверки и исходя из современных реалий. Военнослужащие совершенствуют навыки ведения боевых действий. В плановом режиме войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и ведут подготовку военнообязанных. В приграничной зоне на территории Беларуси находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые обеспечивают безопасность во взаимодействии с пограничниками. «Мы не расслабляемся» – министр обороны Беларуси о ситуации на границе с Украиной.

Тем не менее есть какие-то вбросы о том, что мы возводим какие-то фортификационные сооружения. Как это можно прокомментировать?

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы, еще к чему-то готовимся… Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности. Если вернуться немножко дальше по времени, мы все с вами помним, было поручение главы государства оборудовать укрепрайоны вдоль наших границ. Это поручение выполнено. Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование в рамках занятий уже боеподготовки нашими подразделениями. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей. У нас в стране есть государственная программа «Полесье» по благоустройству этого прекрасного района, где сейчас активно ведется реконструкция: и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха для наших граждан. Вот это все цепляется и воспринимается, как будто идет какая-то подготовка. Это не соответствует действительности. На это просто мы не обращаем внимания, да и людям надо это пропускать мимо ушей.