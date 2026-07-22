«Большая бард-рыбалка» – о программе музыкального фестиваля поговорили с организатором

Александра Каштанова, ведущая: Чем порадуете в этом году? Будут ли новшества, классические ваши мероприятия?

Сергей Кулягин, автор-исполнитель, организатор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка»:

Поскольку к нам очень много приезжает россиян – участников и туристов, акцент на национальную кухню. Мы возрождаем традиции. У нас, благодаря поддержке Быховского райисполкома, который очень активно взялся за фестиваль в этом году – они решили принести свой гастрономический фест «БульбаСамiт» на площадку фестиваля. Он будет проходить в пятницу вместе с конкурсом ухи.

Илья Нечаев, ведущий:

Рекомендуете ехать сразу на все дни или можно выбрать какой-то один?

Сергей Кулягин:

Мы в этом году впервые сделали градацию по билетам. Можно любой один день выбрать. Есть билет семейный, он более дешевле – на семью берешь. Выгодный – мы так мы его называем. Мы специально для школьников и студентов сделали вообще такой знiжкавы билет дешевый, чтобы привлечь больше молодежи и студентов.