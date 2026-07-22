«Большая бард-рыбалка» – о программе музыкального фестиваля поговорили с организатором

Самый главный музыкальный фестиваль лета «Славянский базар» отгремел, но песенное лето продолжается. 24 июля стартует музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка». Об этом расскажет наш гость.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Кулягин, автор-исполнитель, организатор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка».
Александра Каштанова, ведущая:
Чем порадуете в этом году? Будут ли новшества, классические ваши мероприятия?
Сергей Кулягин, автор-исполнитель, организатор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка»:
Поскольку к нам очень много приезжает россиян – участников и туристов, акцент на национальную кухню. Мы возрождаем традиции. У нас, благодаря поддержке Быховского райисполкома, который очень активно взялся за фестиваль в этом году – они решили принести свой гастрономический фест «БульбаСамiт» на площадку фестиваля. Он будет проходить в пятницу вместе с конкурсом ухи.
Илья Нечаев, ведущий:
Рекомендуете ехать сразу на все дни или можно выбрать какой-то один?
Сергей Кулягин:
Мы в этом году впервые сделали градацию по билетам. Можно любой один день выбрать. Есть билет семейный, он более дешевле – на семью берешь. Выгодный – мы так мы его называем. Мы специально для школьников и студентов сделали вообще такой знiжкавы билет дешевый, чтобы привлечь больше молодежи и студентов.
Илья Нечаев:
Какие артисты приглашены?
Сергей Кулягин:
В этом году мы сделали акцент на белорусских артистов, белорусских авторов. Я думаю, что будут представлены лучшие силы из всех регионов Беларуси. Будут как сольные концерты, так и тематические программы.
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