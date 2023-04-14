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​Хренин об угрозе со стороны Польши: есть индикаторы заблаговременной подготовки к войне

14 апреля 2023 14:02
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Агрессивная настроенность руководства Польши проявляется и в заявлениях, и в решениях. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил глава оборонного ведомства Республики Беларусь Виктор Хренин, пишет БЕЛТА.

​Хренин об угрозе со стороны Польши: есть индикаторы заблаговременной подготовки к войне-1

Фото: БЕЛТА

Глава Минобороны РБ обратил внимание на недавнее заявление польского премьера о том, что Старая Европа уже не та и нужна новая, которую готова возглавить Польша. Как мы должны реагировать на это – задался вопросом Виктор Хренин. Враждебная настроенность соседнего государства в отношении Беларуси выражается и в заявлениях, и в принимаемых решениях. Польские власти не раз заявляли о желании создать самую сильную армию в Европе, Варшава намерена увеличить ее численность до трехсот тысяч человек. Штаты и Корея планируют поставлять Польше вооружения. «Мы также видим, как готовится военная инфраструктура, создаются воинские подразделения. Все это в нашем направлении», – отметил министр.

Кроме того, по его словам, нельзя не отметить количество военных учений и разведдеятельность, которая ведется против Беларуси. Все это индикаторы заблаговременной подготовке к войне. И на угрозу применения силы мы будем реагировать силой, заявил министр.

Хренин рассказал, как Беларусь ответит на враждебную риторику Запада.

# Национальная безопасность # общество # Виктор Хренин

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