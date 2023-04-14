Как молодёжь помогает в организации республиканских мероприятий? Рассказали в Совете депутатов

Новости Беларуси. Молодежный парламент при Минском областном Совете депутатов планирует налаживать сотрудничество с регионами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Акцент будет сделан на взаимодействие и проекты в сфере культуры. Уже налажены связи с молодежными парламентариями из Гродненской области. На очереди другие регионы. А сейчас идет подготовка к одному из важных культурных событий для Минской области – Национальному фестивалю белорусской песни и поэзии в Молодечно. Молодежь будет помогать с организацией мероприятия.

Юрий Кривошей, председатель Комиссии по культуре и семейным ценностям Молодежного парламента при Минском областном Совете депутатов:

В культуре, конечно, будут развиваться такие направления, как развитие народного творчества, развитие современного творчества и искусства. На территории Минской области проходит значительное количество не только областных, но и республиканских, и международных мероприятий, фестивалей и конкурсов. Члены Молодежного парламента при Минском областном Совете депутатов принимают активное участие в организации и проведении данных видов мероприятий.

Павел Баран, председатель Комиссии по информационной деятельности, региональному сотрудничеству и связям с общественностью Молодежного парламента при Минском областном Совете депутатов:

Планы на год, конечно же, это увеличение связей между разными районами нашей Минской области. Потому что одна из задач нашего Молодежного парламента – это работа не только единиц, тех, кто входит в состав областного парламента, но это и объединение всех районных парламентов при районных Советах депутатов.