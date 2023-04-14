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Как молодёжь помогает в организации республиканских мероприятий? Рассказали в Совете депутатов

14 апреля 2023 13:57
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Новости Беларуси. Молодежный парламент при Минском областном Совете депутатов планирует налаживать сотрудничество с регионами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Как молодёжь помогает в организации республиканских мероприятий? Рассказали в Совете депутатов-1

Акцент будет сделан на взаимодействие и проекты в сфере культуры. Уже налажены связи с молодежными парламентариями из Гродненской области. На очереди другие регионы. А сейчас идет подготовка к одному из важных культурных событий для Минской области – Национальному фестивалю белорусской песни и поэзии в Молодечно. Молодежь будет помогать с организацией мероприятия.  

Как молодёжь помогает в организации республиканских мероприятий? Рассказали в Совете депутатов-4

Юрий Кривошей, председатель Комиссии по культуре и семейным ценностям Молодежного парламента при Минском областном Совете депутатов:  
В культуре, конечно, будут развиваться такие направления, как развитие народного творчества, развитие современного творчества и искусства. На территории Минской области проходит значительное количество не только областных, но и республиканских, и международных мероприятий, фестивалей и конкурсов. Члены Молодежного парламента при Минском областном Совете депутатов принимают активное участие в организации и проведении данных видов мероприятий.  

Как молодёжь помогает в организации республиканских мероприятий? Рассказали в Совете депутатов-7

Павел Баран, председатель Комиссии по информационной деятельности, региональному сотрудничеству и связям с общественностью Молодежного парламента при Минском областном Совете депутатов:  
Планы на год, конечно же, это увеличение связей между разными районами нашей Минской области. Потому что одна из задач нашего Молодежного парламента – это работа не только единиц, тех, кто входит в состав областного парламента, но это и объединение всех районных парламентов при районных Советах депутатов.  

Как молодёжь помогает в организации республиканских мероприятий? Рассказали в Совете депутатов-10

Молодежный парламент при Минском областном Совете депутатов – коллегиальный консультативный орган. Он насчитывает 36 человек. Участники занимаются разработкой и реализацией государственных программ в сфере молодежной политики, участвуют в развитии международного и регионального сотрудничества. 

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Павел Баран # Юрий Кривошей # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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