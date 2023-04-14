Во время акции «Неделя леса» в Витебской области планируют посадить более 3 млн деревьев

Новости Беларуси. В Витебской области высадят более трех миллионов деревьев во время акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе подготовлено более 300 площадок для посадки, а это почти 600 гектаров. Преобладать будут смешанные насаждения. Березы, клены, дубы и елки высадят по соседству. С учетом климатических особенностей северной области, апрель – самый оптимальный сезон для таких работ. Посадочный материал еще не успел «проснуться» после зимы. А значит, приживаемость молодых деревьев будет максимальной. Основной породой создаваемых лесных культур станет ель европейская.

Александр Измайлович, главный лесничий Витебского ГПЛХО:

У нас самая большая посадка – это Шумилинский лесхоз. Около 400 гектаров. В 2021 году летом там произошел ураган. Уже в прошлом году мы восстанавливали эти леса. Я думаю, в этом году мы должны полностью закончить лесовосстановление тех поврежденных участков, которые подверглись бурелому.