Страстная пятница у православных. Как принято проводить этот день?

Новости Беларуси. 14 апреля у православных Страстная пятница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она посвящена великой скорби и печали. В этот день верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса, соблюдают строгий пост.

Великая пятница предшествует главному празднику церковного календаря – Пасхе. Ее отметят уже в это воскресенье, 16 апреля. В субботу во всех православных храмах Минской области пройдут праздничные богослужения. Прихожане церкви посещают целыми семьями. Традиционно верующие будут готовить и освещать пасхальные блюда: куличи и крашеные яйца.

Протоиерей Николай Литвинчик, благочинный Червенского церковного округа:

В пятницу вынос плащаницы, с крестным ходом обходим вокруг храма. Верующие люди стараются в среду-пятницу вообще не вкушать никакой пищи, поэтому усиливается молитва. Готовят себя, очищают свои души в первую очередь. Мы всегда стараемся, чтобы люди пришли на саму Пасху, на светлое Христово Воскресение, в храм и эту ночь посвятили молитве. Божественная служба, праздная, веселая, как-то не так, как в обычный день.