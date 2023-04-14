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Страстная пятница у православных. Как принято проводить этот день?

14 апреля 2023 13:44
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Новости Беларуси. 14 апреля у православных Страстная пятница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она посвящена великой скорби и печали. В этот день верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса, соблюдают строгий пост.  

Страстная пятница у православных. Как принято проводить этот день?-1

Великая пятница предшествует главному празднику церковного календаря – Пасхе. Ее отметят уже в это воскресенье, 16 апреля. В субботу во всех православных храмах Минской области пройдут праздничные богослужения. Прихожане церкви посещают целыми семьями. Традиционно верующие будут готовить и освещать пасхальные блюда: куличи и крашеные яйца.  

Страстная пятница у православных. Как принято проводить этот день?-4

Протоиерей Николай Литвинчик, благочинный Червенского церковного округа:  
В пятницу вынос плащаницы, с крестным ходом обходим вокруг храма. Верующие люди стараются в среду-пятницу вообще не вкушать никакой пищи, поэтому усиливается молитва. Готовят себя, очищают свои души в первую очередь. Мы всегда стараемся, чтобы люди пришли на саму Пасху, на светлое Христово Воскресение, в храм и эту ночь посвятили молитве. Божественная служба, праздная, веселая, как-то не так, как в обычный день.  

Страстная пятница у православных. Как принято проводить этот день?-7

По случаю Воскресения Христова украшают не только храмы, но и дома. После богослужений православные верующие соберутся за праздничным столом. Пасха будет продолжаться всю неделю.  

# Православные в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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