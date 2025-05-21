Хренин о MILEX: мы демонстрируем людям, что военные и промышленники не просто так едят свой хлеб

Свыше 750 образцов военной техники и вооружения демонстрирует международная выставка MILEX-2025. 12-й по счету оружейный салон 21 мая открылся в Минске. Участникам и гостям форума приветствие направил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пожелал плодотворной работы, высокой деловой активности и успешной реализации новых проектов сотрудничества во имя мирного развития государств.

Среди экспонатов – последние образцы бронетехники, связи, средств радиоэлектронной борьбы, стрелкового оружия, а также беспилотной авиации. Тематические разделы выставки представляют весь спектр технологий в области обеспечения обороны и безопасности государства. Традиционно MILEX вызывает широкий интерес профильных специалистов и экспертов – ожидается участие многочисленных зарубежных делегаций.

Организацией этого пространства Беларусь в очередной раз подтверждает свою приверженность принципу миролюбия: новинки оборонной отрасли мы демонстрируем на выставочных площадках, а не на поле боя.