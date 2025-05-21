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«Встала и пошла» – солистка группы AURA с премьерой клипа в студии «Нового утра»

21 мая 2025 09:26
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Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солистка группы AURA Юлия Быкова, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Юлия Быкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка группы AURA:
1 июня у нас будет кастинг. Мы выбираем талантливых деток, чтобы подарить песню. Пожалуйста, приходите, будем рады познакомиться.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Новая песня «Встала и пошла» – ты пришла с премьерой клипа, между прочим. Как она появилась?

«Встала и пошла» – солистка группы AURA с премьерой клипа в студии «Нового утра»-2

Юлия Быкова:
Она у меня появлялась каждое утро, когда ты встаешь, поспав четыре часа, и понимаешь, что еще впереди о-го-го сколько. И кто-то же тебе должен это сказать, поэтому говоришь сама себе, жестко, прямо требовательно: встаем, Юля, готовимся к новому дню. Нас ждут великие дела.

Юрий Царев, ведущий:
Что стало идеей для клипа?

«Встала и пошла» – солистка группы AURA с премьерой клипа в студии «Нового утра»-4

Юлия Быкова:
У нас есть небольшие вставочки героинь, у которых какая-то беда в жизни, но они потом находят в себе силы, мотивируются, становятся крепкими.

И я такая тоже – иду, пою песню. Главное – передать само настроение. Задача была передать именно этот посыл.

Подробнее смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Музыка # Юлия Быкова

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