«Встала и пошла» – солистка группы AURA с премьерой клипа в студии «Нового утра»

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солистка группы AURA Юлия Быкова, заслуженная артистка Республики Беларусь. Юлия Быкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка группы AURA:

1 июня у нас будет кастинг. Мы выбираем талантливых деток, чтобы подарить песню. Пожалуйста, приходите, будем рады познакомиться. Ольга Бурлакова, ведущая:

Новая песня «Встала и пошла» – ты пришла с премьерой клипа, между прочим. Как она появилась?

Юлия Быкова:

Она у меня появлялась каждое утро, когда ты встаешь, поспав четыре часа, и понимаешь, что еще впереди о-го-го сколько. И кто-то же тебе должен это сказать, поэтому говоришь сама себе, жестко, прямо требовательно: встаем, Юля, готовимся к новому дню. Нас ждут великие дела. Юрий Царев, ведущий:

Что стало идеей для клипа?