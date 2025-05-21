Вольфович: участники выставки MILEX высказываются за многополярный мир

Свыше 750 образцов военной техники и вооружения демонстрирует международная выставка MILEX-2025. 12-й по счету оружейный салон 21 мая открылся в Минске. Участникам и гостям форума приветствие направил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пожелал плодотворной работы, высокой деловой активности и успешной реализации новых проектов сотрудничества во имя мирного развития государств.

Хренин о MILEX: мы демонстрируем людям, что военные и промышленники не просто так едят свой хлеб.

В выставке принимают участие более 90 организаций оборонного сектора экономики Беларуси. Представлены также экспозиции ряда зарубежных государств – свои разработки демонстрируют компании из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Их общее количество в 2025 году в полтора раза больше, чем в 2023-м.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня однополярный мир ушел в небытие, поэтому все, кто сегодня участвует на выставке, высказываются за многополярный мир, за взаимное уважение ко всем странам. То ли это большие государства, то ли это малые государства – должно быть взаимное уважение, надо учитывать интересы развития этих государств и вырабатывать вопросы, связанные с обеспечением и защитой, поддержанием прежде всего мира. Мир сегодня – самое дорогое, что волнует население нашей планеты.

MILEX-2025 развернулась на крупнейшей площадке страны – в выставочном центре «БелЭкспо». Посетить ее может любой желающий. Экспозиция доступна до 24 мая.