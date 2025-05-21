Лукашенко направил приветствие участникам и гостям выставки MILEX-2025

Более 750 образцов военной техники и вооружений из шести стран. В Минске открылась международная выставка MILEX-2025. Эксперты уже называют форум главным военно-техническим событием года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтверждают и цифры: ожидается, что экспозицию посетят более 50 делегаций из 30 стран.

Участникам и гостям MILEX приветствие направил глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что международная выставка вооружения и военной техники позволит широкому кругу специалистов и экспертов ознакомиться с самыми передовыми достижениями как белорусских производителей, так и зарубежных партнеров.