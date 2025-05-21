Выпускники 11-х классов в Беларуси сдают первый централизованный экзамен (ЦЭ) 26 мая

Выпускники одиннадцатых классов белорусских школ в 2025 году сдают централизованный экзамен 26 и 29 мая.

По информации Минобразования нашей страны, для сдачи ЦЭ в нынешнем году будет организовано 144 пункта проведения (57 из них располагаются в школах и гимназиях). За каждым пунктом обязательное закрепление медицинского работника, который будет дежурить во время сдачи централизованного экзамена выпускниками. Время начала ЦЭ 11:00.

Так, 26 мая 2025 года выпускники 11-х классов будут держать экзамен по предмету на выбор:

обществоведение, математика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время), история Беларуси в контексте всемирной истории.

29 мая 2025 года в список предметов ЦЭ на выбор входят русский или белорусский языки.