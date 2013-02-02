Хозяйка агроусадьбы безвозмездно приютила 5 пенсионерок под одной крышей

Новости Беларуси. Пять бабушек под одной крышей. В Глубокском районе появился аналог детского дома семейного типа, только для пожилых людей.

На смелый эксперимент пошла хозяйка агроусадьбы. В одном из своих домов до весны приютила 5 одиноких пенсионерок, своими силами обеспечив им полный уход.

Уехать на «зимовку» Клеопатра Ивановна отважилась не сразу. В деревню, где прожила все свои 88 лет, вернется весной. За домом и собаками пока присматривает сосед. Скучает, конечно, но в холода одна бы не справилась. А здесь под постоянным присмотром.

Клеопатра Коваленок:

Как дома. Не могу сказать ничего плохого. И вкусно, она нам и котлетку, и голубец, и чаек, и молоко свежее.

Собрать 5 одиноких бабушек под одной крышей решила хозяйка агроусадьбы Юлия. Необычные постояльцы с декабря живут в одном из гостевых домиков. У них есть свое жилье, но нет родственников, которые помогали бы по хозяйству. Пережить зиму - самое тяжелое. И сезонный гостевой вариант женщинам по душе.

Ухаживать за пожилыми людьми Юлия привыкла - соцработник с 11-летним стажем.

Юлия Буко, хозяйка агроусадьбы:

Гэта нагрузка не толькі фізічная, але і псіхалагічная, таму што ты адказная за гэтых 5 бабулек, у некага нешта забаліць, нехта сення не есць нешта, і вось, ужо ты хвалюешся. Ты вымушан станавіцца лепшым. Калі хочаш, каб бабуля на цябе потым не скардзілася, трэба прыціснуць язык дзе-та, сваі думкі не выказваць заўседы і прыслохоўвацца да бабулькі.

С 6 утра расписана каждая минута. Юлия во всем старается угодить

бабушкам. Правда, запросы у них не большие.

Владимир Хахлун:

Мэта, з якой яна узялася за гэта - не галоўнае. Галоўнае - сутнасць, што яна ў дапамогу чалавеку, якому дапамога патрэбна. А дзеянні чалавека выяўляюць, што ён есць на самой справе.

Бабушки в усадьбе обжились: уже бронируют места на будущий год. А пока ждут весны и шутят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.