В Архикафедральном костеле Девы Марии прошла торжественная служба в честь Сретения Господня

Новости мира. Католическая церковь отмечает сегодня Сретение Господне. В Архикафедральном костеле Девы Марии прошла торжественная служба. Верующие, по традиции, встречают этот праздник с зажженными свечами, окропленными святой водой. Их бережно хранят на протяжении всего года и зажигают во время болезни, семейных неурядиц и других житейских трудностей.

К слову, по этому дню в народе определяли весеннюю погоду. Снег предвещал поздний приход весны. Температурный плюс — ранний. А капель с крыш - хороший урожай пшеницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.