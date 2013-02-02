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В Архикафедральном костеле Девы Марии прошла торжественная служба в честь Сретения Господня

02 февраля 2013 17:16
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Новости мира. Католическая церковь отмечает сегодня Сретение Господне. В Архикафедральном костеле Девы Марии прошла торжественная служба. Верующие, по традиции, встречают  этот праздник с  зажженными свечами, окропленными святой водой. Их бережно хранят на протяжении всего года и зажигают во время болезни, семейных неурядиц и других житейских трудностей.

К слову, по этому дню в  народе  определяли  весеннюю погоду.  Снег предвещал поздний приход весны. Температурный плюс — ранний. А капель с  крыш - хороший урожай пшеницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия # Церковные праздники

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