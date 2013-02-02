Новости России. В Москве начал свою работу Архиерейский собор Русской православной церкви. На этот раз он проходит в юбилейный год празднования 1025-летия Крещения Руси.

Президент Александр Лукашенко направил поздравления Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также участникам этого форума.

«Столь представительное собрание символизирует неразрывную сплоченность всех православных иерархов... Уверен, что труды Архиерейского собора будут способствовать упрочению духовного братства и многостороннего сотрудничества наших народов», - отметил Глава белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.