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Александр Лукашенко направил поздравления Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

02 февраля 2013 16:10
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Новости России. В Москве начал свою работу Архиерейский собор Русской православной церкви. На этот раз он проходит в юбилейный год празднования 1025-летия Крещения Руси.

Президент Александр Лукашенко направил поздравления Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также участникам этого форума.

«Столь представительное собрание символизирует неразрывную сплоченность всех православных иерархов... Уверен, что труды Архиерейского собора будут способствовать упрочению духовного братства и многостороннего сотрудничества наших народов», - отметил Глава белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия # Церковные праздники

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