В Минске на Комаровском рынке открылась распродажа плодовоовощной продукции

Новости Минска. Снижением цен открыл февральский сезон столичный Комаровский рынок. Распродажа коснулась овощей, зелени и консервированной продукции. Производители представили широкий ассортимент от картофеля и яблок до солений.

В столице на хранение заложено более 400 тонн плодовоовощной продукции, её хватит до июня. Так что тем, кто сегодня не успел закупиться по приятной цене, можно не переживать: если погода позволит, то и в следующие выходные покупателей на «Комаровке» встретит радостная вывеска «Распродажа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавец:

Белорусское наше яблоко, три вида. Подходите, покупайте! Картофель, все, что есть, свекла, морковь, редька, лук, капуста. Все есть в продаже. По доступной цене.

Покупатель:

Нам приятно, что государство о нас заботится, потому что мы уже пенсионеры. Качество хорошее, морковь вообще изумительная. Лук хороший. Картошка красная, я сама на даче выращиваю, она очень дорогая и хорошая, она здесь по доступной цене: 2.600 рублей.

Анна Сергеева, начальник отдела заготовок и реализации плодовоовощной продукции Главного Управления потребительского рынка Мингорисполкома:

В городе Минске созданы значительные запасы продукции растениеводства и картофеля, моркови, свеклы, капусты, лука. Поэтому решено дополнительно организовать сегодня места на рынках. Если позволят погодные условия, то будем организовывать также на сезонной части рынка. Если будет мороз, то в крытом рынке.



