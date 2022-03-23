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Андрей Копыток: мы уже проходили и дефолты, и санкции. Мы можем перестроить наши рынки на регионы России

23 марта 2022 11:42
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Новости Беларуси. Работу бизнеса в условиях непростой экономической ситуации 23 марта обсуждают на деловом форуме в Минске. Это ключевое событие Недели предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Копыток: мы уже проходили и дефолты, и санкции. Мы можем перестроить наши рынки на регионы России-1

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:
Мы проходили с 1991 года и дефолты, и кризисы, и санкции, и давление, и различные инфляции, но малому и среднему бизнесу удалось выстоять. И сегодня мы способны полностью осуществить перезагрузку, диверсификацию и интеграцию для производственной кооперации и перестроить наши рынки на регионы Российской Федерации. Очень быстро, слаженно, чтобы встроиться в новую мировую экономическую систему в новом мироустройстве.

Андрей Копыток: мы уже проходили и дефолты, и санкции. Мы можем перестроить наши рынки на регионы России-4

В рамках форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве с российскими регионами, а также бизнесменами из Литвы. В ближайшие дни многие иностранные участники форума намерены посетить с деловыми визитами наши предприятия.

Работу бизнеса Беларуси и России обсудили в Минске. Подробнее здесь.

# Бизнес в Беларуси # общество # Андрей Копыток # Фотофакт

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