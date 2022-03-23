Андрей Копыток: мы уже проходили и дефолты, и санкции. Мы можем перестроить наши рынки на регионы России

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Мы проходили с 1991 года и дефолты, и кризисы, и санкции, и давление, и различные инфляции, но малому и среднему бизнесу удалось выстоять. И сегодня мы способны полностью осуществить перезагрузку, диверсификацию и интеграцию для производственной кооперации и перестроить наши рынки на регионы Российской Федерации. Очень быстро, слаженно, чтобы встроиться в новую мировую экономическую систему в новом мироустройстве.