Президент Беларуси подписал указ о новостных агрегаторах. Объясняем, что изменится

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 марта подписал Указ № 116 «О новостных агрегаторах в глобальной компьютерной сети Интернет». Документ опубликован на сайте Президента Республики Беларусь.

В сообщении говорится, что документ разработан с целью повышения качества и доступности информации, которая предоставляется гражданам через новостные агрегаторы.

Указом регулируются особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев. Обозначены их права и обязанности. К примеру, теперь владельцы агрегаторов имеют право распространять как собственные, так и заимствованные материалы. Обязаны не допускать размещение информации, распространение которой ограничено законодательными актами. А также соблюдать установленные законом ограничения при проведении предвыборной агитации.

Документ направлен на пресечение распространения материалов из интернет-ресурсов, в отношении которых принято решение об ограничении доступа. Поэтому владельцы новостных агрегаторов не должны допускать публикацию сообщений из таких источников, а также ставить гиперссылки на них. Кроме того, распространенную информацию, данные об источнике и сроках ее распространения нужно хранить в течение года.

Обозначено, что Министерство информации Белоруссии может запрашивать у владельца новостного агрегатора сведения, необходимые для анализа размещенной информации.