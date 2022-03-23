В Бресте проходит митинг против строительства забора в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Брестчане вышли на митинг к зданию Генерального консульства Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом люди хотят выразить протест против строительства забора в Беловежской пуще. Возведение заградительного сооружения польской стороной на границе нанесет природе непоправимый экологический ущерб.

Беловежская пуща внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единый трансграничный объект. Ее разделение на части и создание искусственных барьеров угрожают существованию редких экосистем. Например, в границах заповедника живет самая крупная популяция зубра. Строительство забора прежде всего нарушит миграцию диких животных и приведет к вырубке гектаров уникального древнего леса.