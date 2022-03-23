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В Бресте проходит митинг против строительства забора в Беловежской пуще

23 марта 2022 10:39
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Новости Беларуси. Брестчане вышли на митинг к зданию Генерального консульства Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте проходит митинг против строительства забора в Беловежской пуще-1

Таким образом люди хотят выразить протест против строительства забора в Беловежской пуще. Возведение заградительного сооружения польской стороной на границе нанесет природе непоправимый экологический ущерб.

В Бресте проходит митинг против строительства забора в Беловежской пуще-4

Беловежская пуща внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единый трансграничный объект. Ее разделение на части и создание искусственных барьеров угрожают существованию редких экосистем. Например, в границах заповедника живет самая крупная популяция зубра. Строительство забора прежде всего нарушит миграцию диких животных и приведет к вырубке гектаров уникального древнего леса.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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