«Хотим попробовать пострелять». Детские летние лагеря на базе войсковых частей начали работать в Минске

Новости Беларуси. «Доблесть», «Патриот» и «Родина». Летние военно-патриотические лагеря начали свою работу на базе войсковых частей. Так, спецназ внутренних войск МВД в Уручье по случаю открытия первой смены посетила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На плацу прошли небольшие показательные выступления подразделений. Наталья Кочанова: военно-патриотическое воспитание – это прежде всего любовь к родине, гражданская позиция чёткая

Председатель Совета Республики отметила важность работы по воспитанию подрастающего поколения и поздравила ребят с началом смены. С приветственным словом выступил и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

После ребят ждали интерактивные зоны. Кто-то знакомился с оружием, кто-то примерял бронежилет и щит.

Нашлись и любители единоборств. Особенно военная атмосфера впечатляет девочек.

Анастасия Казакевич:

Папа военный, нам предложили приехать. Мы уже тут не в первый раз. Мы хотим попробовать пострелять из автомата и еще съездить куда-нибудь.