Прямой эфир

«Хотим попробовать пострелять». Детские летние лагеря на базе войсковых частей начали работать в Минске

09 июля 2021 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Доблесть», «Патриот» и «Родина». Летние военно-патриотические лагеря начали свою работу на базе войсковых частей. Так, спецназ внутренних войск МВД в Уручье по случаю открытия первой смены посетила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотим попробовать пострелять». Детские летние лагеря на базе войсковых частей начали работать в Минске-1

На плацу прошли небольшие показательные выступления подразделений.

Наталья Кочанова: военно-патриотическое воспитание – это прежде всего любовь к родине, гражданская позиция чёткая

«Хотим попробовать пострелять». Детские летние лагеря на базе войсковых частей начали работать в Минске-3

Председатель Совета Республики отметила важность работы по воспитанию подрастающего поколения и поздравила ребят с началом смены. С приветственным словом выступил и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

«Хотим попробовать пострелять». Детские летние лагеря на базе войсковых частей начали работать в Минске-5

После ребят ждали интерактивные зоны. Кто-то знакомился с оружием, кто-то примерял бронежилет и щит.

«Хотим попробовать пострелять». Детские летние лагеря на базе войсковых частей начали работать в Минске-7

Нашлись и любители единоборств. Особенно военная атмосфера впечатляет девочек.

«Хотим попробовать пострелять». Детские летние лагеря на базе войсковых частей начали работать в Минске-9

Анастасия Казакевич: 
Папа военный, нам предложили приехать. Мы уже тут не в первый раз. Мы хотим попробовать пострелять из автомата и еще съездить куда-нибудь.

«Хотим попробовать пострелять». Детские летние лагеря на базе войсковых частей начали работать в Минске-11

Мария Закордонец: 
Мне когда-то было очень интересно, каково это – стрелять. В итоге я постреляла, мне очень сильно понравилось. Но больше всего мне понравилось собирать и разбирать автомат.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Анастасия Казакевич # Мария Закордонец # Наталья Кочанова # Николай Карпенков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 1,5 тысячи пешеходных переходов были адаптированы под маломобильных людей
09 июля 2021 14:17

Почти 1,5 тысячи пешеходных переходов были адаптированы под маломобильных людей

Официальный представитель МИД: Россия надеется на неполитизированную оценку ИКАО инцидента с самолётом Ryanair
09 июля 2021 13:50

Официальный представитель МИД: Россия надеется на неполитизированную оценку ИКАО инцидента с самолётом Ryanair

Интегрированное обучение. Чем отличается образование для особенных детей?
09 июля 2021 13:08

Интегрированное обучение. Чем отличается образование для особенных детей?