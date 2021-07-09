«Хотим попробовать пострелять». Детские летние лагеря на базе войсковых частей начали работать в Минске
Новости Беларуси. «Доблесть», «Патриот» и «Родина». Летние военно-патриотические лагеря начали свою работу на базе войсковых частей. Так, спецназ внутренних войск МВД в Уручье по случаю открытия первой смены посетила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Совета Республики отметила важность работы по воспитанию подрастающего поколения и поздравила ребят с началом смены. С приветственным словом выступил и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
После ребят ждали интерактивные зоны. Кто-то знакомился с оружием, кто-то примерял бронежилет и щит.
Нашлись и любители единоборств. Особенно военная атмосфера впечатляет девочек.
Анастасия Казакевич:
Папа военный, нам предложили приехать. Мы уже тут не в первый раз. Мы хотим попробовать пострелять из автомата и еще съездить куда-нибудь.
Мария Закордонец:
Мне когда-то было очень интересно, каково это – стрелять. В итоге я постреляла, мне очень сильно понравилось. Но больше всего мне понравилось собирать и разбирать автомат.