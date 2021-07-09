Интегрированное обучение. Чем отличается образование для особенных детей?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Вероника Метельская, ведущая ток-шоу:
Нас читают и мамы деток с особенностями развития, которым еще только предстоит сделать выбор: в интегрированный класс отдать своего ребенка или в обычный. Насколько сильно программа интегрированных классов отличается от обычной общеобразовательной программы? Есть ли шанс у детей, которые заканчивали интегрированные классы, поступить в высшие учебные заведения или средние специальные? Может, какие-то льготы для них предусмотрены?
Ольга Хруль, заведующая лабораторией специального образования научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь:
Здесь нужно исходить не от того, где хочет мама или папа, чтобы учился ребенок, а от возможностей и потребностей самого ребенка. Не всем детям с особенностями развития показано интегрированное обучение. Есть категории детей, которые успешно реализуют себя в условиях специальной школы. Образовательный процесс многогранный, то есть включает и обучение, и воспитание, и развитие ребенка. Еще для особенных детей очень важна именно коррекционная направленность всего образовательного процесса. Поэтому, говоря про программы учебные, программы коррекционных занятий, учитывается специфика, которая может возникнуть у ребенка. Проводя коррекционную работу, мы должны опираться на возможности и потребности ребенка.
Светлана Сысой, главный специалист Управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Давайте разберемся в сути, что такое интегрированное обучение и воспитание. Это такая форма организации получения образования особенными детьми, когда одновременно обучаются и воспитываются дети с особенностями и дети без особенностей. Еще одна особенность этой формы организации получения образования – организация образовательного процесса по двум образовательным программам. Если это уровень дошкольного образования, то реализуется образовательная программа дошкольного образования и образовательная программа специального образования на уровне дошкольного образования. Работают два педагогических работника одновременно: это воспитатель и учитель-дефектолог. Если ребенок, у которого есть некие поведенческие нарушения, или ребенок с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при всех иных сопутствующих заболеваниях еще может обеспечиваться (это тоже закреплено законодательно) сопровождением дополнительным работником в учреждении образования. Два воспитателя просто должны быть в группе, как правило, это первая и вторая смена.
Читайте также:
«Держите за меня кулачки, чтобы я заняла какое-нибудь место». Рассказываем об активной жизни солнечной девушки
Группы не могут быть большими. Вот как в Беларуси обучают детей с особенностями
«Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок?