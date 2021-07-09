Прямой эфир

Официальный представитель МИД: Россия надеется на неполитизированную оценку ИКАО инцидента с самолётом Ryanair

09 июля 2021 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Россия рассчитывает на неполитизированную оценку ICAO инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который произошел в Беларуси. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный представитель МИД: Россия надеется на неполитизированную оценку ИКАО инцидента с самолётом Ryanair-1

Мария Захарова назвала заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Беларуси нелепыми

Дипломат напомнила, что 28 июня во время заседания сессии Совета ICAO состоялось обсуждение промежуточного доклада об инциденте с воздушным судном. Документ предполагает получение дополнительной информации от ряда государств и организаций, которые оказались вовлечены в процесс расследования. Окончательное заключение группа специалистов предоставит в сентябре.

# Авиация # общество # Мария Захарова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Интегрированное обучение. Чем отличается образование для особенных детей?
09 июля 2021 13:08

Интегрированное обучение. Чем отличается образование для особенных детей?

«Держите за меня кулачки, чтобы я заняла какое-нибудь место». Рассказываем об активной жизни солнечной девушки
09 июля 2021 12:34

«Держите за меня кулачки, чтобы я заняла какое-нибудь место». Рассказываем об активной жизни солнечной девушки

«В том числе открытый турнир по пляжному волейболу». Рассказываем о спортивной программе «Славянского базара»
09 июля 2021 12:12

«В том числе открытый турнир по пляжному волейболу». Рассказываем о спортивной программе «Славянского базара»