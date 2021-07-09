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Почти 1,5 тысячи пешеходных переходов были адаптированы под маломобильных людей

09 июля 2021 14:17
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Новости Беларуси. Объем ремонта асфальта на дорогах Минской области уже превысил в полтора раза показатель 2020 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже выполнены работы на площади в 46 тысяч квадратных метров.

Почти 1,5 тысячи пешеходных переходов были адаптированы под маломобильных людей-1

И это только на дорогах, которые имеют асфальтное покрытие. Кроме того, 4 000 километров улиц с гравийным покрытием выровнены после зимы. Внимание уделяют и созданию безбарьерной среды. В 2020 году почти 1,5 тысячи пешеходных переходов были адаптированы для использования маломобильными людьми. А на 600 тротуарах и почти 300 остановках появились элементы безбарьерной среды. Помимо благоустройства магистралей уделяют внимание и облагораживанию придомовых территорий.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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