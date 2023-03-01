«Хотим пообщаться откровенно». В Пинске прошёл «Зачётный разговор» со студентами

Новости Беларуси. Честно и напрямую о важном. «Зачетный разговор» теперь встречают и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информационно-просветительский проект Белорусского республиканского союза молодежи 1 марта принимал Пинск. К большому разговору пригласили учащихся шести колледжей и студентов Полесского университета.

Пинск – белорусская столица западного Полесья и регион, который граничит с Украиной. Закрытых тем для обсуждения не было: «анатомия» украинского конфликта и однозначная позиция мира Беларуси, затронули и внутреннюю повестку – конституционная реформа, партийное строительство и второй шанс для тех, кто оступился. Разговор получился откровенным и без купюр. Молодые люди услышали ответы даже на самые каверзные вопросы.

Александр Шпаковский, политолог:

Мы хотели бы обратную связь, понять, что волнует молодежь здесь, на Пинщине, на Брестчине. Много выходцев из Брестского региона учится в данном вузе. Вуз интересный. Обратная связь для нас тоже крайне важна, что нам скажут ребята. Мы здесь хотим пообщаться откровенно, неформально. Не читать какие-то лекции, нотации ни в коем случае.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Мы уверены, что потенциал регионов гораздо более мощный, даже чем потенциал столицы или областных центров. Потому что, как показывает практика, именно ребята из глубинки, ребята из небольших районов становятся в будущем очень серьезными лидерами, общественниками, специалистами. Людьми, которыми может гордиться по праву страна. Уверены, что и сегодня в рамках реализации проекта «Зачетный разговор» в Полесском государственном университете мы увидим таких ребят. А самое главное – вместе сформируем образ будущего и будем стремиться к его реализации.