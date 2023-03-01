Как подобрать машину начинающему водителю? Вот на какие характеристики нужно обращать внимание

Выбор автомобиля – задача не из легких, особенно для новичков. Какую машину подобрать начинающему водителю?
Выбор автомобиля – задача не из легких, особенно для новичков. Какую машину подобрать начинающему водителю?
Сергей Сильченко, начинающий водитель:
Когда речь заходит о выборе автомобиля после окончания автошколы, сначала нужно брать машину, на которой вы тренировались в автошколе. У меня была машина с передним приводом. Я считаю ее более оптимальной по сравнению с задним приводом. Есть несколько теорий по поводу того, какой привод лучше зимой, передний или задний. Я предпочитаю передний, потому что ездил на нем в таких условиях. Недавно я окончил автошколу, сейчас буду сдавать экзамены в ГАИ. После сдави ГАИ планирую приобрести себе машину. Ориентироваться буду в первую очередь не на марку, а на качество.
Соблюдение правил дорожного движения и ответственное отношение к обстановке на дороге – основы, которые помогут избежать чрезвычайной ситуации. Немаловажную роль играет и сам автомобиль. Он должен быть максимально безопасным для водителя.
Константин Недбальский, преподаватель в автошколе:
В первую очередь нужно ориентироваться по цвету, вкусу и кошельку. Молодым водителям надо учитывать маленький стаж, где он проживает. Если населенный пункт крупный, столица, мегаполис, с парковками проблемы. Транспорта много, заторовых ситуаций утром, вечером, в выходные много. Соответственно, надо выбирать такой автомобиль, с которым будет удобно перемещаться по городу по габаритам, парковаться, в заторовых ситуациях маневрировать.
В случае, если вы живете за городом или дорога не имеет усовершенствованного покрытия, стоит отдать предпочтение полному приводу и большим габаритам.
Константин Недбальский:
Учитываем тот момент, что молодой водитель чаще может попасть в ДТП, чем водитель со стажем. Отсюда повреждения автомобиля. Тут уже смотрим возможность обслуживания этого автомобиля, ремонт. Какую страховку оформить? Есть обязательное страхование, комплексное, страхование транспорта КАСКО. Это тоже учитывается при выборе автомобиля – стоимость этой страховки и все это.
При выборе автомобиля в первую очередь обращайте внимание не на бренд, а на его качество и комфортное вождение.
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