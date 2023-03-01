Как подобрать машину начинающему водителю? Вот на какие характеристики нужно обращать внимание

Сергей Сильченко, начинающий водитель:

Когда речь заходит о выборе автомобиля после окончания автошколы, сначала нужно брать машину, на которой вы тренировались в автошколе. У меня была машина с передним приводом. Я считаю ее более оптимальной по сравнению с задним приводом. Есть несколько теорий по поводу того, какой привод лучше зимой, передний или задний. Я предпочитаю передний, потому что ездил на нем в таких условиях. Недавно я окончил автошколу, сейчас буду сдавать экзамены в ГАИ. После сдави ГАИ планирую приобрести себе машину. Ориентироваться буду в первую очередь не на марку, а на качество.

Соблюдение правил дорожного движения и ответственное отношение к обстановке на дороге – основы, которые помогут избежать чрезвычайной ситуации. Немаловажную роль играет и сам автомобиль. Он должен быть максимально безопасным для водителя.