«Зачётный разговор»: Игорь Сергеенко встретился со студенческим активом

Новости Беларуси. Актуальные вопросы доступным языком. Проект «Зачетный разговор» продолжает отводить белорусскую молодежь от информационной пропасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта со студенческим активом встретился глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.

Формат обозначили как активный диалог. Особый смысл этой встрече придали сами участники – беседа с будущими педагогами получилась конструктивной. Обсудили усиленную милитаризацию в ряде соседних стран и общее нагнетание недружественной обстановки в отношении Беларуси. В разрезе этой темы коснулись и закрытых пунктов пограничного пропуска. Акцент также сделали на приемах информационной войны и роли в ней фейковых новостей.

Ульяна Милошевская, студентка БГПУ имени М. Танка:

«Зачетный разговор» – это действительно значимый информационно-просветительский проект, ведь для нас как для студентов, для будущих педагогов важно получить ответы на интересующие вопросы из первых уст. Потому что не всегда мы можем найти в СМИ действительно полезную и правильную информацию.

Александр Давыдовский, аспирант БГПУ имени М. Танка:

Сегодня педагоги также на передовой, мы боремся за умы подрастающего поколения. И наша главная цель – взрастить наших молодых людей достойными гражданами Республики Беларусь.

Светлана Коптева, первый проректор БГПУ имени М. Танка:

Молодежь разная, творческая, талантливая. Но у них очень много вопросов сегодня из-за сложившейся ситуации в целом в мире. Несмотря на то, что мы много проводим таких встреч, мне кажется, вот этот проект, который называется «Зачетный разговор», просто попал в точку.

Проект «Зачетный разговор» встречают и за пределами столицы. Первый региональный молодежный диалог сегодня приняли в Пинске. Учащиеся шести колледжей и студенты Полесского университета получили от спикеров ответы на самые актуальные вопросы.