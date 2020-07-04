Новые школы и сады, парки, фонтаны и памятники: белорусский подход к развитию страны

Мария Кронда, корреспондент СТВ:

Праздник, созвучный каждому белорусу – День Независимости!

Каждый год государственного суверенитета оставляет свой архитектурный след в облике столицы и регионов. В 2020 году к знаменательной дате по всей стране возвели новые административные и социально значимые объекты. Витебск. На площади Победы города прописалась доска почета с изображениями герба Беларуси, Стелы и, стремящимися ввысь гранитными крыльями. Гомельчанам праздник запомнится аттракционом впечатлений. «Городской парк» пригласил всех желающих прокатиться с ветерком на новых «Воздушных гонках».

Виктор Гутыра, директор КУП «Гомельский парк»:

Обновление парка аттракционов способствует тому, что наш Гомельский парк был привлекательным не только для гомельчан, но и для гостей. Южный край Синеокой – Брестский район. В деревне Скоки после масштабной реконструкции свои двери распахнул ясли-сад. Виталий Черепенько, начальник отдела образования Брестского райисполкома:

После реконструкции здесь появится 175 мест. Мы решим вопрос по деревне Скоки, прилегающим населенным пунктам, по местам в дошкольных учреждениях.

В Брестской крепости открылась новая музейная экспозиция, отразившая героическую оборону Восточного форта цитадели. Победоносное эхо нашло отклик и в работах мастера-текстильщика Елены Шунейко. Ее авторский гобелен «Гісторыі жывая ніць» презентовали городу Гродно.

Эстафету чествования перехватывает Могилев. Здесь разыгралась водная феерия. В средней школе № 46 заработал бассейн! Надежда Мешкова, директор СШ №46 г. Могилева:

Наша школа стала центром культуры и спорта микрорайона Казимировка. Где и ребенок, и взрослый может найти себе занятие по душе. А это, я считаю, и есть формирование здорового образа жизни молодого поколения. Центральному региону тоже есть, чем похвастать. У жителей Березино в канун праздника разрешился жилищный вопрос.

Не осталась без презентов и столица! Прогуляемся по преображенным районам Минска! О том, что Беларусь спортивная, на своем примере могут доказать и жители микрорайона Чижовка. На улице Голодеда на днях завершилась установка придомовой спортплощадки. Елена Коляга, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилого фонда ЖКХ Заводского района:

В этом году заменили покрытие спортивной площадки, установили стойку для баскетбола, обновили стойки волейбольные, повесили сетку, установили тренажеры.

О своей творческой обители давно мечтали в Университете культуры и искусств. Теперь креативным идеям студентов есть, где разгуляться.

Дарья Кожемяко, проректор по воспитательной работе Белорусского Государственного университета культуры и искусств:

Спортивно-культурный центр БГУ культуры и искусств – открытие его приурочено к 3 июля, в День Независимости Республики Беларусь. Это знаковое событие не только для города Минска и Октябрьского района, но и для нашего университета, который в этом году отмечает свое 45-летие. Уникальность данного спортивно-культурного центра в том, что его мощности хватит не только для организации учебных занятий, но и для использования в коммерческих целях. Концертный зал уникален, потому что его сценическая площадка насчитывает более 1.000 квадратных метров.

Беларусь помнит! На выжженной белорусской земле из года в год зацветают сады и к мирному небу вновь тянутся зеленые ветви деревьев. Среди них и молодые рябины. В Парке Победы проложили аллею Дружбы в знак 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Андрей Грозов, постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ в Минске:

Мы рассматриваем как веление сердца, как искреннее желание отдать дань памяти подвигу наших отцов и дедов, которые защищали нашу общую тогда Родину в годы Великой Отечественной войны. Я считаю, что это очень символично, что выбрана именно рябина. Потому что во многих культурах многих народов мира она ассоциируется с защитой, помощью, поддержкой. Именно это относится и к нашим героям. Героям, которые во время войны защищали свою родину, освобождали Европу, поддерживая и помогая друг другу.

Подвиг народа будет жить вечно. Об этом свидетельствует и недавно водруженная мемориальная доска в память о Герое Советского Союза командире 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной стрелковой дивизии Александре Кирсанове. Роман Роль, командир Минского городского штаба студенческих отрядов ОО «БРСМ»:

Мы находимся на Сторожевской, 8. Здесь жил Александр Васильевич Кирсанов. Мы ее открыли ко Дню Независимости Республики Беларусь, приуроченному к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.