Игорь Брыло: «Чем больше мы будем производить мясо, тем больше будем его экспортировать»

Новости Беларуси. В Беларуси констатируют развитие мясной отрасли. Санкционные барьеры не помешали достичь экспорта в 3 миллиарда рублей. Вопросы производства и поставок 26 апреля обсуждали 200 делегатов и 40 спикеров на Международном форуме «Беларусь мясная». Он открылся сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна площадка объединяет топ-менеджеров отечественных и зарубежных предприятий, потенциальных покупателей и аналитиков, чтобы на дискуссионной трибуне обсудить перспективы развития и конкурентоспособность отечественной мясной индустрии. В стране выпускается более тысячи наименований этой продукции. А на душу населения производится 137 килограммов мяса, правда, потребляется на 40 кило меньше. За два месяца 2022 года поставки из Беларуси выросли почти на треть. Участники обсуждали и новые контракты.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это практически 135 % в целом от внутреннего потребления, то есть эти 35 % – это тот уровень, который мы можем спокойно и легко экспортировать. Это не предел. Чем больше мы будем производить мясо (свинина, птица, говядина), тем больше будем его экспортировать.