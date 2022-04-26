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Игорь Брыло: «Чем больше мы будем производить мясо, тем больше будем его экспортировать»

26 апреля 2022 14:18
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Новости Беларуси. В Беларуси констатируют развитие мясной отрасли. Санкционные барьеры не помешали достичь экспорта в 3 миллиарда рублей. Вопросы производства и поставок 26 апреля обсуждали 200 делегатов и 40 спикеров на Международном форуме «Беларусь мясная».  Он открылся сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Брыло: «Чем больше мы будем производить мясо, тем больше будем его экспортировать»-1

Одна площадка объединяет топ-менеджеров отечественных и зарубежных предприятий, потенциальных покупателей и аналитиков, чтобы на дискуссионной трибуне обсудить перспективы развития и конкурентоспособность отечественной мясной индустрии. В стране выпускается более тысячи наименований этой продукции. А на душу населения производится 137 килограммов мяса, правда, потребляется на 40 кило меньше. За два месяца 2022 года поставки из Беларуси выросли почти на треть. Участники обсуждали и новые контракты.

Игорь Брыло: «Чем больше мы будем производить мясо, тем больше будем его экспортировать»-4

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Это практически 135 % в целом от внутреннего потребления, то есть эти 35 % – это тот уровень, который мы можем спокойно и легко экспортировать. Это не предел. Чем больше мы будем производить мясо (свинина, птица, говядина), тем больше будем его экспортировать.

Игорь Брыло: «Чем больше мы будем производить мясо, тем больше будем его экспортировать»-7

По данным ООН, наша страна входит в топ-15 ведущих экспортеров мясной продукции. В целом за 2021 год объем экспорта сельскохозяйственной продукции составил рекордные 18 миллиардов рублей.

# Экспорт # общество # Фотофакт

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