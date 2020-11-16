МВД устанавливает точное количество участников протестных акций

Новости Беларуси. Несмотря на призывы к диалогу и возможности цивилизованно выражать свое мнение, все же находятся те, кто идет за этим на улицы. 15 ноября польские Telegram-каналы снова позвали жителей страны на протест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.