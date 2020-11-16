МВД устанавливает точное количество участников протестных акций

Новости Беларуси. Несмотря на призывы к диалогу и возможности цивилизованно выражать свое мнение, все же находятся те, кто идет за этим на улицы. 15 ноября польские Telegram-каналы снова позвали жителей страны на протест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске несогласные собрались в район станции метро «Пушкинская». Людей было немного, это отметили и участники оппозиционных чатов, но толпа была крайне агрессивной. Протестующие провоцировали силовиков, блокировали движение – сценарий остается прежним. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов ситуацию контролировали. Обычные минчане вновь столкнулись с отсутствием метро и перекрытыми дорогами.