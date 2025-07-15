Министр иностранных дел Беларуси посетит Китай, Таиланд и Лаос

Азиатские страны – приоритетные направления по экспортной деятельности наших товаропроизводителей. Для укрепления экономических связей министр иностранных дел Беларуси с 15 по 18 июля посетит КНР, Таиланд и Лаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае Максим Рыженков примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС. Это первое участие нашей страны как полноправного члена. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят подготовку к саммиту ШОС и вопросы региональной безопасности. В Таиланде пройдут переговоры с главой МИД и политиками по развитию торговли, инвестиций, транспорта, туризма, образования и здравоохранения. Ожидается подписание экономических документов. В Лаосе запланированы встречи с руководством и министром иностранных дел для укрепления политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Анонсировано подписание соглашения об упрощении визового режима.