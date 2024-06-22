Хотела спеть о важном – студентка колледжа искусств исполнила песню «Расскажи ребёнку о войне»

Сегодня, 22 июня, мы с горечью вспоминаем тех, чьи имена навсегда останутся на братских могилах, придорожных обелисках, военных архивах. День всенародной скорби объединил всю Беларусь, которая в 1941-м первая увидела, на что способен враг. Но нам, взрослым, важно не только помнить об этом самим, но и передавать это своим детям. Через много лет они продолжат традиции, которые мы закладываем сегодня. И очень радует, что среди современной молодежи очень много талантливых ребят, которые через свое творчество пытаются донести до остальных, как важно помнить и знать свою историю. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алиса Довнар, студентка третьего курса Минского государственного колледжа искусств, воспитанница гранд-студии искусств «Malinovka by Spamash».

Юлия Самусенко, ведущая:

Ваша песня «Расскажи ребенку о войне» действительно пробирает до мурашек. Как она родилась? Алиса Довнар, воспитанница гранд-студии «Malinovka by Spamash»:

Автором слов этой прекрасной песни является Анна Силук, а автором музыки Александр Каледа. Я сейчас соглашусь с одной фразой, что у талантливых авторов всегда рождаются прекрасные, глубокие и красивые песни. В этом случае это именно так. Я всегда очень хотела иметь в своем репертуаре песню на военную тематику, потому что сейчас молодежь, конечно, больше увлекается современной музыкой, которая, порой, даже не несет никакого смысла. А я захотела рассказать о чем-то очень важном, и чтобы люди никогда не забывали о том, что пришлось пережить нашим бабушкам и дедушкам во время Великой Отечественной войны. И чтобы они рассказывали об этом новому поколению белорусов.