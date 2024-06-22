Спектакль и кино – режиссёр концерта-реквиема «Каждый третий» рассказала о проекте

Каждый третий. Все от школьника до пенсионера знают, что это значит. Именно таковы потери нашей страны в Великой Отечественной – каждый третий белорус. Сегодня вечером, 22 июня, на сцене Дворца Республики состоится концерт-реквием с одноименным названием.

Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады, режиссер концерта-реквиема «Каждый третий»: Премьера уже состоялась, можно так сказать, потому что премьера состоялась в канун 9 Мая в Москве, на Поклонной горе в Музее Победы. И надо сказать, это такое небывалое событие, потому что, представьте, белорусы приехали в Москву, такой важный для нашей страны, для России праздник, и показали премьерный проект, который и как русский зритель, как и сейчас вы видите, белорусский зритель, впервые был создан специально для 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И в канун 9 Мая.

Юлия Самусенко, ведущая:

Владислава, а сколько времени вообще ушло на подготовку? Ведь это, по сути, и спектакль, и кино, и концерт.

Владислава Артюковская:

Он такой концерт-реквием, в который должно было войти все. И уникальные видеоматериалы, к которым подключились ВоенТВ и Министерство обороны. И Молодежный театр эстрады со своими артистами, которые воплотили эти образы, потому что без этих образов невозможно было бы сказать, что этот концерт можно назвать спектаклем. Вот с начала года велась эта большая, огромная работа. Нужно было собрать людей. У нас люди из разных коллективов. Есть из Министерства обороны ансамбль Вооруженных Сил, есть из ГУВД Мингорисполкома у нас солист Сергей Кудрачев, наши заслуженные артистки Виктория Олешко, Жанет, ансамбль «Хвілінка», артисты Молодежного театра эстрады. Надо было всех вместе собрать, чтобы воплотить это действие в жизнь. Это было действительно очень сложно.