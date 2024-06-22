Акция «Боевой расчёт» прошла у Тереспольских ворот Брестской крепости

Многолюдно накануне вечером, 21 июня, было и возле Тереспольских ворот Брестской крепости. Здесь прошла IX Международная молодежная патриотическая акция «Боевой расчет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней приняли участие руководители пограничных ведомств государств – участников СНГ, офицеры и курсанты профильных вузов Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, ветераны пограничной службы.

На территории мемориального комплекса провели боевой расчет. Это дань памяти стражам границы, которые заступили на ее охрану в июне 1941-го и одними из первых приняли неравный бой с нацистами.