«Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов». Лукашенко проводит совещание с силовым блоком
Руководители силовых ведомств – во Дворце Независимости. В преддверии саммита ОДКБ глава государства созвал на совещание ответственных за безопасность, чтобы обсудить вопросы военно-политического характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С докладами в кабинете Президента государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель КГБ Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин и начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Владимир Куприянюк.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как известно, послезавтра заседание глав государств военно-политической организации, активным членом которой является Беларусь. Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера. Прежде всего оборонного характера, в сфере безопасности. И выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ. И те вопросы, которые вы хотели со мной обсудить. Поэтому давайте с вами построим разговор таким образом, что кто-то этот комплекс вопросов обозначит, а потом конкретно обсудим.
23 ноября в Минске под председательством Президента Беларуси состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.