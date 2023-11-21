«Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов». Лукашенко проводит совещание с силовым блоком

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как известно, послезавтра заседание глав государств военно-политической организации, активным членом которой является Беларусь. Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера. Прежде всего оборонного характера, в сфере безопасности. И выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ. И те вопросы, которые вы хотели со мной обсудить. Поэтому давайте с вами построим разговор таким образом, что кто-то этот комплекс вопросов обозначит, а потом конкретно обсудим.