Роль православной церкви в воспитании молодёжи обсудили в Минске

Новости Беларуси. Духовно-нравственному воспитанию молодого поколения в Беларуси уделяется особое внимание. Масштабную работу с подрастающим поколением проводят не только педагоги, родители, свой вклад вносят и священнослужители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действенные результаты дают проекты и диалоговые площадки. Духовно-нравственная основа у молодого поколения закладывается посредством тесного общения, в игровой форме, через творчество и конкурсные программы, факультативные занятия. Практика наиболее успешных проектов сегодня внедряется по всей стране.

Так, с 2012 года начали действовать городские ресурсные центры по духовно-нравственному воспитанию учащихся. Только в Минске их пять. Сотрудничает православная церковь и с Министерством образования. Изданы учебно-методическое пособие и учебник.

Иерей Николай Повный, клирик прихода в честь Всех Святых:

Учебник адаптирован под учителей-предметников гуманитарных дисциплин, он имеет гриф Министерства образования. Также к учебно-методическому комплексу прилагаются учебно-методические пособия, которые разработаны для педагогов. Если дальше углубленно разбираем деятельность синодального отдела в школах, мы активно привлекаем духовенство для участия в программе «Шаг». Каждый месяц наши священники по приглашению школ присутствуют в классах на данных мероприятиях, общаются с молодежью на поставленные темы.