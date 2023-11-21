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Роль православной церкви в воспитании молодёжи обсудили в Минске

21 ноября 2023 08:03
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Новости Беларуси. Духовно-нравственному воспитанию молодого поколения в Беларуси уделяется особое внимание. Масштабную работу с подрастающим поколением проводят не только педагоги, родители, свой вклад вносят и священнослужители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роль православной церкви в воспитании молодёжи обсудили в Минске-1

Действенные результаты дают проекты и диалоговые площадки. Духовно-нравственная основа у молодого поколения закладывается посредством тесного общения, в игровой форме, через творчество и конкурсные программы, факультативные занятия. Практика наиболее успешных проектов сегодня внедряется по всей стране.

Роль православной церкви в воспитании молодёжи обсудили в Минске-4

Так, с 2012 года начали действовать городские ресурсные центры по духовно-нравственному воспитанию учащихся. Только в Минске их пять. Сотрудничает православная церковь и с Министерством образования. Изданы учебно-методическое пособие и учебник.

Роль православной церкви в воспитании молодёжи обсудили в Минске-7

Иерей Николай Повный, клирик прихода в честь Всех Святых:
Учебник адаптирован под учителей-предметников гуманитарных дисциплин, он имеет гриф Министерства образования. Также к учебно-методическому комплексу прилагаются учебно-методические пособия, которые разработаны для педагогов. Если дальше углубленно разбираем деятельность синодального отдела в школах, мы активно привлекаем духовенство для участия в программе «Шаг». Каждый месяц наши священники по приглашению школ присутствуют в классах на данных мероприятиях, общаются с молодежью на поставленные темы.

Роль православной церкви в воспитании молодёжи обсудили в Минске-10

Проекты «Шаг», «Фрески», «Диалоги с родителями», уже не первый год эти инициативы плюсуют базовые качества личности и образования. При прямом общении с детьми и их родителями выявляется срез проблемных моментов, на корректировку которых необходимо обратить внимание.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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