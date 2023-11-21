Конференция «Строительный рынок Беларуси» проходит в Минске

Более 200 организаций-участников собрала конференция «Строительный рынок Беларуси». Форум такого масштаба проходит в нашей стране впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня отрасль переживает турбулентные времена. Введенные Западом ограничения заставили пересмотреть приоритеты и направления работы. Впрочем, санкции открыли и совершенно новые возможности. За прошедший год заметно усилилось сотрудничество с рынками России и стран ЕАЭС. Белорусские экспортеры планируют сделать это взаимодействие еще более тесным. Поэтому основная тема сегодняшнего форума – стратегии 2024 года. Участники конференции обсудят перспективы работы отрасли, наиболее эффективные векторы ее развития и наметят пути решения актуальных проблем.

Александр Патутин, председатель оргкомитета конференции «Строительный рынок Беларуси. Стратегии-2024 и возможности для роста компаний»:

Не секрет, что ушли с рынка многие западные компании, образовались целые ниши, огромные, свободные ниши. И сейчас для предприятий очень важно найти правильную модель для экспансии, расширения. С другой стороны, рост сопровождается большими проблемами. Острая нехватка квалифицированных кадров. К сожалению, многие специалисты уезжают в ту же Россию, например, где очень много больших, крупных проектов. Поэтому актуален вопрос крупных строительных проектов в Республике Беларусь.

На форуме представят более десятка докладов. Представители отрасли планируют добиться снижения себестоимости и ускорения темпов строительства.