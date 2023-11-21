Прямой эфир

Лечить зубы в Беларуси станет дешевле

21 ноября 2023 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Меры по снижению тарифов на стоматологические услуги приняты в Беларуси. Ценовому регулированию теперь подлежат все виды помощи, включая терапевтическую, хирургическую и ортодонтическую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лечить зубы в Беларуси станет дешевле-1

Предельные максимальные тарифы установлены проектом постановления Минздрава. Документ должен вступить в силу до конца года. В соответствии с ним организации здравоохранения, в том числе частные клиники, не смогут устанавливать тарифы выше указанных в постановлении.

В результате проверок, проведенных летом этого года, были выявлены случаи необоснованного завышения стоимости некоторых услуг в стомклиниках. В связи с чем было принято решение расширить ценовое регулирование. Предварительный анализ показал, что некоторые услуги станут дешевле почти на 50 %.

# Медицина # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роль православной церкви в воспитании молодёжи обсудили в Минске
21 ноября 2023 08:03

Роль православной церкви в воспитании молодёжи обсудили в Минске

Минчанин одолжил 67 тысяч долларов и сбежал в Польшу
21 ноября 2023 07:31

Минчанин одолжил 67 тысяч долларов и сбежал в Польшу

Роман Головченко примет участие в открытии выставки сельхозтехники в Краснодаре
21 ноября 2023 07:02

Роман Головченко примет участие в открытии выставки сельхозтехники в Краснодаре