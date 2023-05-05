Вилейская поликлиника внедрила единую базу пациентов. Пользоваться медпомощью станет проще

Новости Беларуси. Сделать медицинскую помощь комфортной и качественной. Вилейская поликлиника внедрила единую базу, куда специалисты будут вносить все данные пациента: диагнозы, консультации, результаты обследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное преимущество системы – возможность собрать в одно информационное пространство все учреждения здравоохранения района: поликлинику, стационар, сельские амбулатории и свести информацию о пациенте в единую медкарту.

Светлана Ольтэ, заведующая поликлиникой Вилейской центральной районной больницы:

Нами начато поэтапное внедрение данной системы. Начали мы с поликлиники. В перспективе будем внедрять это в стационар, а также сельские амбулатории. Огромным плюсом при выборе системы стало то, что на этой системе работает Минская областная скорая медицинская помощь, что дает огромную оперативность в получении необходимой информации. Направляясь на вызов к пациенту, медики скорой медицинской помощи могут еще в пути на планшете ознакомиться с медицинской картой пациента.

Системой смогут пользоваться и сами пациенты: у каждого жителя района появится личный кабинет, где можно будет записаться на прием, узнать результаты обследований и расписание врачей.