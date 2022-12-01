«Молодёжь хочет быть предпринимателями». Что может помочь превратить идею в бизнес?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Мы закрываем профессиональные компетенции практически во всех областях» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если брать такой срез стартапов студентов БГУ, в какой сфере больше всего идей?

Дмитрий Микулко, начальник отдела стартап-центра БГУ:

Понятно, что современный тренд вообще молодежи – это IT. IT, которое с SAS связано и креативной индустрией. С учетом специфики Белгосуниверситета, можно говорить о том, что мы закрываем профессиональные компетенции практически во всех областях – от юридической до химической, физической, биологической и так далее. Поэтому стартап зависит от того, на каком факультете, какой экспертизой, какими знаниями студент собирается это делать. Дальше уже, в чем прелесть университета, – это команды. То есть можно взять биолога, который знает экспертизу о том, как бактерии могут перерабатывать нефтепродукты. Можно к нему присоединить айтишника с факультета прикладной математики и информатики, к ним добавить экономиста, юриста – вот уже команда, которая более-менее жизнеспособная. В этом прелесть университета. То же самое мы начали делать с медуниверситетом. Когда у них есть медицинская экспертиза, они входят в наше сообщество, чтобы привлекать студентов из другой экспертизы, например, айтишной либо студентов Института бизнеса, чтобы создавать уже совместные проекты. У нас буквально будет конкурс стартап-проектов. Мы уже заметили, что стало гораздо больше именно серьезных, например, проектов IT с точки зрения кибербезопасности или SAS-платформ. У нас появилось больше медпроектов, медтеха, потому что оказалось, что когда медики соединяются с IT-сообществом, то есть появляются очень хорошие решения. Потому что у нас очень сильная экспертиза в медицине в медуниверситете. «Предпринимательство – это создание ценности» Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы сказали про тренд. Есть какие-то, может быть, общие тенденции в развитии молодежного стартап-движения в Беларуси?

Дмитрий Микулко:

Общая важная тенденция, что молодежь хочет быть предпринимателями. Наталья Надольская:

То есть не все хотят в IT? Дмитрий Микулко:

IT – это же красивое название общей оболочки. IT – это от дизайнеров до программистов, бизнес-аналитиков, от людей, которые строят сами по себе сети до хардвереров, которые к этом IT присоединяются. То есть IT – это в большей степени инструмент, а не сам проект. Очень важно, чтобы IT был присоединен к другой экспертизе. Сегодня мир стремится к тому, что все IT. То есть биология, химия, любое направление и медицина становится IT. От телемедицины до проектов ребят. Экспертиза же нужна специалистов в аутизме, она хорошо ложится на IT, когда они туда присоединяются – подробнее здесь. Я бы отметил тренд того, что ребята в принципе начинают задумываться о том, что предпринимательство – это хорошая сфера приложения своих сил. Карьеру строить не только в качестве хорошего наемного работника, который дорастет до топ-менеджмента, а можно создавать предпринимательские проекты. Отношение к предпринимательству меняется, например, со времен 90-х годов, когда мои родители воспринимали предпринимательство как спекуляцию. Купил дешевле, продал дороже – на этой разнице живешь. Теперь у молодежи есть тренд, что предпринимательство – это создание ценности. То есть важно создать именно что-то ценное. Если создал ценное, ты сможешь это продать в том числе на международном рынке. Поэтом мы отмечаем именно желание молодежи создавать предпринимательские проекты. Тут для них, собственно, нужна инфраструктура, которая должна быть в вузах, спасибо Белагропромбанку, на следующих этапах, которые позволяют в этом социальном лифте двигаться. Потому что не у всей молодежи есть капиталы для того, чтобы свою идею превратить в бизнес. Без капитала – это сложная история. «Попасть в образовательную программу начальных стадий»