«Молодёжь хочет быть предпринимателями». Что может помочь превратить идею в бизнес?
Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Мы закрываем профессиональные компетенции практически во всех областях»
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если брать такой срез стартапов студентов БГУ, в какой сфере больше всего идей?
Дмитрий Микулко, начальник отдела стартап-центра БГУ:
Понятно, что современный тренд вообще молодежи – это IT. IT, которое с SAS связано и креативной индустрией. С учетом специфики Белгосуниверситета, можно говорить о том, что мы закрываем профессиональные компетенции практически во всех областях – от юридической до химической, физической, биологической и так далее. Поэтому стартап зависит от того, на каком факультете, какой экспертизой, какими знаниями студент собирается это делать. Дальше уже, в чем прелесть университета, – это команды. То есть можно взять биолога, который знает экспертизу о том, как бактерии могут перерабатывать нефтепродукты. Можно к нему присоединить айтишника с факультета прикладной математики и информатики, к ним добавить экономиста, юриста – вот уже команда, которая более-менее жизнеспособная. В этом прелесть университета.
То же самое мы начали делать с медуниверситетом. Когда у них есть медицинская экспертиза, они входят в наше сообщество, чтобы привлекать студентов из другой экспертизы, например, айтишной либо студентов Института бизнеса, чтобы создавать уже совместные проекты. У нас буквально будет конкурс стартап-проектов. Мы уже заметили, что стало гораздо больше именно серьезных, например, проектов IT с точки зрения кибербезопасности или SAS-платформ. У нас появилось больше медпроектов, медтеха, потому что оказалось, что когда медики соединяются с IT-сообществом, то есть появляются очень хорошие решения. Потому что у нас очень сильная экспертиза в медицине в медуниверситете.
«Предпринимательство – это создание ценности»
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы сказали про тренд. Есть какие-то, может быть, общие тенденции в развитии молодежного стартап-движения в Беларуси?
Дмитрий Микулко:
Общая важная тенденция, что молодежь хочет быть предпринимателями.
Наталья Надольская:
То есть не все хотят в IT?
Дмитрий Микулко:
IT – это же красивое название общей оболочки. IT – это от дизайнеров до программистов, бизнес-аналитиков, от людей, которые строят сами по себе сети до хардвереров, которые к этом IT присоединяются. То есть IT – это в большей степени инструмент, а не сам проект. Очень важно, чтобы IT был присоединен к другой экспертизе. Сегодня мир стремится к тому, что все IT. То есть биология, химия, любое направление и медицина становится IT. От телемедицины до проектов ребят.
Экспертиза же нужна специалистов в аутизме, она хорошо ложится на IT, когда они туда присоединяются – подробнее здесь.
Я бы отметил тренд того, что ребята в принципе начинают задумываться о том, что предпринимательство – это хорошая сфера приложения своих сил. Карьеру строить не только в качестве хорошего наемного работника, который дорастет до топ-менеджмента, а можно создавать предпринимательские проекты. Отношение к предпринимательству меняется, например, со времен 90-х годов, когда мои родители воспринимали предпринимательство как спекуляцию. Купил дешевле, продал дороже – на этой разнице живешь. Теперь у молодежи есть тренд, что предпринимательство – это создание ценности. То есть важно создать именно что-то ценное. Если создал ценное, ты сможешь это продать в том числе на международном рынке. Поэтом мы отмечаем именно желание молодежи создавать предпринимательские проекты. Тут для них, собственно, нужна инфраструктура, которая должна быть в вузах, спасибо Белагропромбанку, на следующих этапах, которые позволяют в этом социальном лифте двигаться. Потому что не у всей молодежи есть капиталы для того, чтобы свою идею превратить в бизнес. Без капитала – это сложная история.
«Попасть в образовательную программу начальных стадий»
Наталья Надольская:
Я думаю, что согласитесь, еще ведь страшно сделать первый шаг, потому что нужно принести свою идею. Вы говорите, у молодежи нет капитала. Не у каждого есть решимость. Как преодолеть этот страх и показать свою идею?
Дмитрий Микулко:
Для этого такая инфраструктура, как вузовская, и существует, когда приходит студент в сообщество таких же ребят, которые хотят быть предпринимателями. Например, у нас есть сообщество StartUp Space BSU – это сообщество ребят, которые решили, что они хотят быть предпринимателями. Уже со своими друзьями и однокурсниками или учащимися в одном университете не так страшно делать первую презентацию своего проекта. Дальше попасть в образовательную программу начальных стадий, где тебя научат сделать первые правильные питч-дэк – презентацию своего проекта, где тебя научат правильно изучить рынок, где ты уже получишь уверенность при выступлении.
У нас образовательные этапы, например, длятся так, что каждую неделю нужно выступать, рассказывать про то, чего ты в своем проекте достиг. Уже попадая, например, в экосистему «Стартап-марафона» Белагропромбанка с таких начальных стадий, они уже становятся чуть более уверенные, пройдя через эти структуры низовые. Поэтому важно, чтобы этих низовых структур инфраструктуры было больше, тогда они позволяют молодежи, которая, как вы говорите правильно, всем страшно выступать, свою идею рассказывать. Если ты зайдешь в сообщество людей, которым так же страшно, но они чуть-чуть опытней на два шага вперед, тебе уже становится не так страшно. Ты уже набираешься первого опыта. На этом этапе 90 % отсеется. Это такое молодежное движение. Они попробуют, кому-то это просто сделает хороший нетворкинг, кто-то хорошо проведет время, кто-то научится правильно создавать проекты. К следующим этапам эти 10 % уже будут более подготовлены, замотивированы. Уже ресурсы проще фокусирования тратить на эти проекты, которые пройдут первичный отбор.
«Свайпаешь, совпадают интересы – вы уже подруги». С какими идеями выступали молодые стартаперы в конкурсной программе Белагропромбанка – подробнее здесь.
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