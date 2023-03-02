Приём в вузы по новым правилам. Как изменится контроль знаний выпускников в 2023-м?

Новости Беларуси. Прием в вузы по новым правилам. С 2023 года контроль знаний выпускников станет более практичным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новой возможностью для поступления в вузы без испытаний для талантливой и одаренной молодежи стали университетские олимпиады. 820 ребят победили в интеллектуальных состязаниях, автоматически получив статус студента. Их зачислят в 18 региональных вузов. А вот целевикам в разгар приемной кампании еще придется постараться. Чтобы на руках оказался студенческий билет, им нужно успешно сдать устный экзамен. К слову, в новом учебном году некоторые вузы примут больше молодежи, готовой обучаться по целевому направлению. Наш корреспондент Оксана Семашко продолжит тему.

Столичные 11-классники готовятся к предстоящим испытаниям и завидуют сверстникам из регионов – победителям университетских олимпиад.

Антон Александрович, ученик средней школы № 121 имени М.Ф. Егорова:

Участвовал в 10-11 классе в олимпиаде по математике, проходил школьный этап, на районе занимал достаточно хорошие места.

Александр Шидловский, ученик средней школы № 121 имени М.Ф. Егорова:

Кто хочет, он всегда подготовится, поступит. В моем случае я собираюсь идти по целевому. Я и сам могу, в принципе, поступить, но по целевому, потому что я хочу вернуться работать в эту школу.

Ульяна Александрова, ученица средней школы № 121 имени М.Ф. Егорова:

Я стараюсь участвовать во всем и сразу. Недавно участвовала в открытии стендов военно-патриотических на тему «Геноцид белорусского народа». Сейчас участвую в конкурсе «Поезд памяти». Новация 2023 года позволила поступить без экзаменов. По такому принципу пройдут также воспитанники детского технопарка. Выпускники с образцовыми аттестатами могут выбрать свое среди 53-х востребованных в экономике направлений.

Ольга Ротаренко, заместитель директора средней школы № 121 имени М.Ф. Егорова:

В этом году мы открыли педагогическую группу, чтобы уже работать с детьми непосредственно на мотивацию на педагогическую профессию. Потому что эта профессия насколько интересная, настолько она и сложная: и в эмоциональном плане, и интеллектуальном. Много нюансов, интересного и сложного, поэтому заинтересованных детей мы собрали в такую группу и работаем с ними. Целевая подготовка – еще одна новация предстоящего учебного года. Отныне медицинские вузы могут принимать более 80 % от контрольных цифр приема, на специальности сельхозпрофиля – до 70. Еще со школьной скамьи увидеть своего будущего специалиста и принять участие в его подготовке, а затем трудоустроить у себя может каждое предприятие.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Предприятия или это организации, которые будут заказывать целевиков, они предварительно смотрят, что это за ребята, какого уровня их подготовка. И вы знаете, мы предварительно смотрели, это очень хорошо подготовленные ребята. Допустим, если он ставит своей целью работать в медицине или в педагогике, то он, естественно, к этому готовится. Это особые специальности, направления работы, и тут, скажем так, человек со стороны не подойдет. Поэтому мы уверены в том, что такого не будет, что на целевую подготовку пойдут самые неподготовленные. Вообще, в идеале, в перспективе, наверное, было бы здорово, чтобы каждый у нас школьник, абитуриент уже понимал, где он хочет в будущем работать, какую специальность получить. И, наверное, в идеале, если бы у нас все шли по такой целевой подготовке, это было бы здорово, и не было в жизни неудовлетворенности, что пошел учиться не на ту специальность.



В стране не скрывают: есть дефицит и медиков, и педагогов, поэтому увеличили набор по целевой подготовке. С 1 по 5 июня желающим поступить таким образом нужно подать документы.

Оксана Семашко, корреспондент:

Только в Белорусский государственный медицинский университет в этом году придут учиться по целевому направлению более полутысячи студентов. Это на 200 человек больше, чем в 2022 году. Большинство из них в последующем будут проходить практику и устроятся на работу в районных и областных центрах. Впрочем, они же могут и остаться в Минске. Те, кто поступил по целевому в 2022 году, поделились своим мнением.

Анастасия Сергей, студентка БГМУ:

Хотела поступать на бюджет изначально, даже не рассматривала вариант целевого направления. Но потом, буквально за пару месяцев до подачи документов, начала думать об этом и поняла, что это неплохой вариант. Я смогу вернуться в свой родной город, хоть и на 5 лет, но все же в родной город, набраться там опыта.

Юлиана Мартинкевич, студентка БГМУ:

Целевое я брала на всякий случай, если вдруг на обычный бюджет не пройду. Так и понадобилось, не хватило всего два балла до бюджета. Целевое на Минскую область, получается, чтобы быть поближе к дому. Эксперты уверяют: бесплатные места останутся для самых старательных. Ни целевики, ни лицеисты все не займут. Конкуренция будет очевидной, но и сама подготовка к поступлению по направлению может поспособствовать более качественно готовиться в школе, изначально наметить свой профессиональный путь, а в сфере образования еще более усилить профориентацию.

Андрей Гиндюк, ответственный секретарь приемной комиссии БГМУ:

Целевик пользуется большими правами и возможностями, чем бюджетник. То есть пока ты распределен, ты защищен государством, повышена надбавка, это гарантия предоставления места жительства. А за 5 лет можно сдать на вторую, первую категорию, если хотеть, стать заведующим. Для некоторых даже, возможно, главным врачом. У меня даже есть выпускники на медико-профилактическом факультете, которые за период своей отработки целевиком становятся главным врачом. И уже отрабатывают в должности главного врача. Поэтому это все возможно.