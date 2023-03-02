Воспитанники спортклуба по таэквондо из Узды проводят показательные выступления в школах Минской области

Новости Беларуси. Знакомство с корейским боевым искусством. Воспитанники спортклуба по таэквондо из Узды проводят показательные выступления для ровесников в школах центрального региона. В программе спарринг, комплекс упражнений на растяжку и разбивание досок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В школе восточными единоборствами занимаются около 40 ребят. Есть младшая и старшая группа. Тренируются с пяти лет. Интересно, что занятия проводят не только на русском, но и на корейском языке. Во время тренировок отрабатывают боксерскую технику рук и ударную технику ног, а также тактику ведения поединка. Таэквондо, помимо растяжки, улучшает физическую форму и общее состояние здоровья. Юные спортсмены постоянно участвуют в соревнованиях различного уровня.

Виктор Макаренко, заместитель председателя молодежного объединения «Альянс» (Минск):

В конце учебного года, в мае, сдают аттестацию экзаменаторам, проходят всякие аттестационные промежутки, то есть они теорию сдают, растяжку сдают, удары, отработка и так далее. И каждый по мере своей возможности получает пояса.

Надежда Еськова, ученица Узденской районной гимназии:

Я всегда хотела заниматься смешанными единоборствами. И когда я увидела 1 сентября объявление, я безоговорочно пошла просить маму, чтобы она меня записала. Я хочу связать с этим спортом жизнь. Я готовлюсь поступать на тренера.

Яна Петюшкевич, ученица Узденской районной гимназии:

Таэквондо мне нравится тем, что мы здесь изучаем удары, сама культура нравится, изучать тули, теорию.

Валерия Летун, ученица Узденской районной гимназии:

У меня сейчас пять золотых, одно серебро и три бронзы.