«Продолжала тащить в квартиру мусор». Чем опасно чрезмерное накопительство? История пенсионерки
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Несколько лет назад в Сети широко обсуждалась история пенсионерки из Перми, которая буквально забила доверху свою квартиру мусором и из-за этого переехала жить в подъезд. Соседи жаловались на зловонье, клопов и мышей, но повлиять на женщину никак не могли. Она продолжала тащить в квартиру мусор. Вообще, как вы относитесь к таким историям?
Влада, певица, тяжело расстается с вещами:
Это, конечно, очень грустно. Безусловно, здесь мы уже говорим не о каких-то вещах, коллекционировании – это действительно проблема. С этой проблемой нужно бороться, здесь, я думаю, действительно нужна помощь.
Юлия Самусенко:
Анна, вам как такая история?
Анна Сушко, дизайнер, декоратор интерьера:
Естественно, никому не понравится такая история. Во всем нужно знать меру. Когда это уже доставляет дискомфорт не только тебе и твоим проживающим, но и другим людям вокруг, то, естественно, нужно обращаться за помощью.
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