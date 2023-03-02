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«Продолжала тащить в квартиру мусор». Чем опасно чрезмерное накопительство? История пенсионерки

02 марта 2023 18:37
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Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Продолжала тащить в квартиру мусор». Чем опасно чрезмерное накопительство? История пенсионерки-1

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Несколько лет назад в Сети широко обсуждалась история пенсионерки из Перми, которая буквально забила доверху свою квартиру мусором и из-за этого переехала жить в подъезд. Соседи жаловались на зловонье, клопов и мышей, но повлиять на женщину никак не могли. Она продолжала тащить в квартиру мусор. Вообще, как вы относитесь к таким историям? 

«Продолжала тащить в квартиру мусор». Чем опасно чрезмерное накопительство? История пенсионерки-4

Влада, певица, тяжело расстается с вещами:
Это, конечно, очень грустно. Безусловно, здесь мы уже говорим не о каких-то вещах, коллекционировании – это действительно проблема. С этой проблемой нужно бороться, здесь, я думаю, действительно нужна помощь.

Юлия Самусенко:
Анна, вам как такая история?

«Продолжала тащить в квартиру мусор». Чем опасно чрезмерное накопительство? История пенсионерки-7

Анна Сушко, дизайнер, декоратор интерьера:
Естественно, никому не понравится такая история. Во всем нужно знать меру. Когда это уже доставляет дискомфорт не только тебе и твоим проживающим, но и другим людям вокруг, то, естественно, нужно обращаться за помощью.

«Это чужая энергия». Почему от вещей из секонд-хенда лучше отказаться – подробнее здесь.

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# Психология # общество # Юлия Самусенко # Влада # Анна Сушко # Фотофакт

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