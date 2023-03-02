«Продолжала тащить в квартиру мусор». Чем опасно чрезмерное накопительство? История пенсионерки

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Несколько лет назад в Сети широко обсуждалась история пенсионерки из Перми, которая буквально забила доверху свою квартиру мусором и из-за этого переехала жить в подъезд. Соседи жаловались на зловонье, клопов и мышей, но повлиять на женщину никак не могли. Она продолжала тащить в квартиру мусор. Вообще, как вы относитесь к таким историям?

Влада, певица, тяжело расстается с вещами:

Это, конечно, очень грустно. Безусловно, здесь мы уже говорим не о каких-то вещах, коллекционировании – это действительно проблема. С этой проблемой нужно бороться, здесь, я думаю, действительно нужна помощь. Юлия Самусенко:

Анна, вам как такая история?