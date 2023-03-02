«Очень интересно, интригующе». Кто представит Дзержинский район на конкурсе «Мисс Минщина»?

Новости Беларуси. Валерия Коростик из Фаниполя завоевала титул «Краса Крутогорья». Традиционный конкурс прошел в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Победительница работает ведущим методистом Фанипольского городского Дома культуры и руководит младшей группой образцово-показательного ансамбля «Солнышко». В конкурсе приняли участие 10 девушек со всего района. На сцене участницы должны были представить свою визитную карточку. Также состоялось два дефиле: в фитнес-костюмах и вечерних платьях. «Краса Крутогорья» – это региональный этап областного конкурса «Мисс Минщина».

Валерия Коростик, победительница конкурса красоты «Краса Крутогорья»:

В 14 лет в своем родном городе я участвовала в конкурсе. И знаете, по прошествии стольких лет (прошло уже лет шесть) для меня вновь окунуться в такую атмосферу было очень интересно, интригующе. И я чувствовала себя как рыба в воде.

Людмила Криволевич, художественный руководитель Дзержинского городского Дома культуры:

Как мы готовимся сейчас: мы с ними встречаемся, отрабатываем дефиле, учимся себя держать на сцене и преподнести те наряды и дефиле, которые будут в областном конкурсе. Ну и зарядиться хорошей энергетикой, чтобы девушки себя более уверенно чувствовали.