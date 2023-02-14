Было представлено порядка 2300 работ. Какие проекты победили в конкурсе «Наследие»?
Когда начала собирать материал, выяснила, что много легенд, к сожалению, мы не знаем.
Легенды про Черную Панну, папараць-кветку, рассказы о Зюзе, Цмоках и Перуне. Современная молодежь знает не так много подробностей о древних верованиях белорусов. Чтобы новому поколению было проще знакомиться с сакральным миром предков, педагог Гомельского аграрно-технического колледжа Надежда Сариева разработала мобильное приложение.
Надежда Сариева, педагог Гомельского государственного аграрно-технического колледжа:
Целью создания данного мобильного приложения было то, чтобы они в мобильных телефонах сидели с пользой и могли знакомиться с белорусской мифологией посредством этих технологий.
Проект стал лидером в одной из номинаций конкурса «Наследие», впрочем, это не первая победная разработка талантливого педагога. В копилке достижений у Надежды виртуальный музей, посвященный ВОВ, и мобильное приложение «Справочник цветовода». С разработкой проектов с радостью помогают ученики, а готовый продукт педагог предлагает использовать на внеклассных занятиях и факультативах.
Прививает патриотизм молодежи. Рассказываем о конкурсе исторической направленности «Наследие» – подробности здесь.
Еще одна победительница из профессионального технологического лицея интересуется патриотической тематикой. Идею для своей конкурсной работы девушка почерпнула во время поездки в Воронеж, где увидела памятник Александру Лизюкову.
Ксения Нижникова, учащаяся Гомельского государственного профессионального технологического лицея:
Александр Лизюков – это наш земляк из Гомеля, погиб на воронежской земле во время Великой Отечественной войны. Решила обратиться к педагогу, чтобы помогли написать работу, тем более был Год исторической памяти. Мы с каждым разом находили все больше и больше информации, открывались новые исторические факты про самого Александра Лизюкова, про братьев, про города – Воронеж и Гомель.
Как оказалось, гомельчанин, который героически погиб, защищая воронежскую землю, не единственное, что связывает два города, пять лет назад они заключили побратимские связи.
Екатерина Крищенко, педагог Гомельского государственного профессионального технологического лицея:
Точек соприкосновения очень много, наш «Гомсельмаш» сотрудничает с «Воронежсельмашем», по сей день заключается огромное количество взаимовыгодных предложений, контрактов.
В 2009 году в годовщину гибели военачальника гомельский комбайн командору Лизюков со звездой героя на борту отправился на покос воронежских полей. Сельхозмашина стала первой именной в России. Интересный факт вскрылся благодаря серьезной исследовательской работе.
Анна Корольчук, корреспондент:
«Наследие» – уникальный проект Гомельского региона. В нашей области он проводится уже 10 лет. Местная инициатива нашла признание на республиканском уровне, с 2022 года конкурс стал национальным и получил грантовую поддержку от руководства общественного объединения.
За время его существования на суд жюри было представлено порядка 2 300 работ от учреждений профессионально-технического и средне-специального образования. Главная цель – развить у молодежи осознанный патриотизм и национальное самосознание.
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