Было представлено порядка 2300 работ. Какие проекты победили в конкурсе «Наследие»?

Когда начала собирать материал, выяснила, что много легенд, к сожалению, мы не знаем. Легенды про Черную Панну, папараць-кветку, рассказы о Зюзе, Цмоках и Перуне. Современная молодежь знает не так много подробностей о древних верованиях белорусов. Чтобы новому поколению было проще знакомиться с сакральным миром предков, педагог Гомельского аграрно-технического колледжа Надежда Сариева разработала мобильное приложение.

Надежда Сариева, педагог Гомельского государственного аграрно-технического колледжа:

Целью создания данного мобильного приложения было то, чтобы они в мобильных телефонах сидели с пользой и могли знакомиться с белорусской мифологией посредством этих технологий. Проект стал лидером в одной из номинаций конкурса «Наследие», впрочем, это не первая победная разработка талантливого педагога. В копилке достижений у Надежды виртуальный музей, посвященный ВОВ, и мобильное приложение «Справочник цветовода». С разработкой проектов с радостью помогают ученики, а готовый продукт педагог предлагает использовать на внеклассных занятиях и факультативах. Прививает патриотизм молодежи. Рассказываем о конкурсе исторической направленности «Наследие» – подробности здесь. Еще одна победительница из профессионального технологического лицея интересуется патриотической тематикой. Идею для своей конкурсной работы девушка почерпнула во время поездки в Воронеж, где увидела памятник Александру Лизюкову.

Ксения Нижникова, учащаяся Гомельского государственного профессионального технологического лицея:

Александр Лизюков – это наш земляк из Гомеля, погиб на воронежской земле во время Великой Отечественной войны. Решила обратиться к педагогу, чтобы помогли написать работу, тем более был Год исторической памяти. Мы с каждым разом находили все больше и больше информации, открывались новые исторические факты про самого Александра Лизюкова, про братьев, про города – Воронеж и Гомель. Как оказалось, гомельчанин, который героически погиб, защищая воронежскую землю, не единственное, что связывает два города, пять лет назад они заключили побратимские связи.

Екатерина Крищенко, педагог Гомельского государственного профессионального технологического лицея:

Точек соприкосновения очень много, наш «Гомсельмаш» сотрудничает с «Воронежсельмашем», по сей день заключается огромное количество взаимовыгодных предложений, контрактов. В 2009 году в годовщину гибели военачальника гомельский комбайн командору Лизюков со звездой героя на борту отправился на покос воронежских полей. Сельхозмашина стала первой именной в России. Интересный факт вскрылся благодаря серьезной исследовательской работе.