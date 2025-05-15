Премьер-министр вручил госнаграды лучшим специалистам со всей Беларуси

Награды и благодарности – лучшим в профессии. В зале Дворца Республики собрались более полусотни специалистов со всех регионов. Это люди с многолетним опытом, которые добились высот в различных сферах: от сельского хозяйства, промышленности, энергетики до культуры, образования и журналистики. Сегодня в их руках высочайшая оценка их труда – госнаграды белорусам по поручению Президента вручил премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достижения каждого из этих людей формируют фундамент благополучия и процветания Беларуси. Как подчеркнул Александр Турчин, обращаясь с трибуны к гостям, – неустанный труд, мастерство и энергия позволяют двигаться вперед. За 30 лет суверенитета Беларусь состоялась как страна со стабильной экономикой, независимой политической системой, уникальным культурным наследием. Мы покорили космос, построили собственную АЭС, продолжаем конструировать современные автомобили. Но за каждым рекордом – труд простых людей. И они достойный пример для молодого поколения.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Труд всех вас, а в целом и народа Республики Беларусь, является неотъемлемым залогом независимости и развития нашей страны. Труд – это выражение нашей идентичности, нашей культуры и наших ценностей. Каждый день миллионы людей вносят свой вклад в наше общее дело. Их усилия формируют мощь страны, укрепляют социальные связи и создают будущее для следующих поколений.

Василий Хоменко, заместитель генерального директора ОАО «Белэнергоремналадка»:

Я работаю в энергетике. Трудовой мой путь достаточно длинный. Я 45 лет работаю в этой отрасли. Сегодня мне вручают благодарность Президента. Это, конечно, высокая оценка моего труда, который вложен в эту отрасль.