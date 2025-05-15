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Российская делегация посетила международный выставочный центр «БелЭкспо»

15 мая 2025 13:37
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Опыт Беларуси в организации выставочных пространств изучают российские специалисты. Сегодня, 15 мая, зарубежная делегация посетила «БелЭкспо». Международный центр в Минске получил очень высокие оценки экспертов-участников Российского союза выставок и ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Российская делегация посетила международный выставочный центр «БелЭкспо»-2

При проектировке комплекса применялись уникальные решения, благодаря которым выставочное пространство получилось беспролетным и бесколонным. Оно способно быстро трансформироваться с учетом формата мероприятия – буквально из зала в партер. Такие технологии известны немногим даже самым продвинутым странам. Российские партнеры уверены: в ближайшие годы «БелЭкспо» станет драйвером экономического развития страны, где будут заключаться весомые сделки и генерироваться новые потоки делового туризма.

Российская делегация посетила международный выставочный центр «БелЭкспо»-4

Сергей Воронков, президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»:
Конгрессно-выставочные центры – это не просто места, где демонстрируется достижение продукции. Это места, где заключаются сделки, где находят друг друга заказчики и покупатели, находят друг друга проекты и инвесторы. И наличие такой площадки, безусловно, становится вот такой фабрикой, таким драйвером экономического развития. 

Российская делегация посетила международный выставочный центр «БелЭкспо»-6

Елена Ублиева, исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок:
Мне очень отрадно о том, что сегодня этот комплекс открылся. Я была где-то год назад, я была как раз на выставке. Мы ходили, здесь не было крыши, здесь не было пола. Вы знаете, сейчас вы получили огромное пространство для того, чтобы наполнить его событиями. То, что у вас есть теперь большой, просторный, светлый дом для внедрения вот этих вот новых выставок, мне кажется, что это очень-очень важно и главное.

«БелЭкспо» – это более 37 тысяч квадратных метров выставочных площадей. Каждый день комплекс способен принимать до 15 тысяч посетителей. В конце сентября здесь пройдет международный промышленный форум «ИННОПРОМ», где соберутся представители деловых кругов Беларуси и России. 

# Беларусь-Россия # Международное сотрудничество

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