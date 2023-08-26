В Москве до +19°C, в Риме +33°C. Погода в Европе на неделю с 28 августа по 3 сентября

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене пасмурно, с дождем и грозами, там воздух прогреется до +26 °C. Такая же погода ожидает жителей Рима и до +33 °C. Ясно и малооблачно в Мадриде, до +28 °C.

В столице Болгарии +33 °C. В Анкаре солнечно и до +32 °C. До +34 °C в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге тем временем пройдут сильные дожди, воздух прогреется до +22 °C. Жителей Вильнюса также ожидает пасмурная погода с дождем, столбик термометра поднимется до отметки в +24 °C. Сезон дождей также откроют жители Варшавы, там воздух прогреется до +25 °C.