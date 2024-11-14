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Белорусские предприятия приняли участие в выставке пищевой промышленности в Казахстане

14 ноября 2024 10:51
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Деловые связи налаживают предприятия двух стран. В эти дни отечественные предприятия презентуют свой потенциал на международной выставке в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В национальном павильоне свою продукцию представляют восемь компаний, среди которых флагманы и известные бренды. Натуральность, качество и неповторимый вкус.

Белорусские предприятия приняли участие в выставке пищевой промышленности в Казахстане-2

Гостям и потенциальным партнерам предлагают продегустировать наши колбасы, молочную продукцию, в том числе новинки. Здесь и сыры в разнообразных специях, и сыры с добавлением козьего молока. Представлена безлактозная линейка продукции, сырки без сахара с новыми начинками. Любителям сладкого предлагают попробовать горький шоколад с коллагеном, клубникой и фундуком, печенье с семенами льна и отрубями и многое другое. Сопровождается выставка и насыщенной деловой программой, благодаря которой представители бизнеса смогут обменяться опытом и видением дальнейшего развития пищевой отрасли региона.

# Выставка # Продукты питания # Предприятия Беларуси

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