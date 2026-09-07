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Новости по тегу #Президентский спортивный клуб

Главный приз проекта «Спорт для всех» разыграли на «ДВИЖ FEST». Кому достался электромобиль?
07 сентября 2026 18:45

Главный приз проекта «Спорт для всех» разыграли на «ДВИЖ FEST». Кому достался электромобиль?

Спорт для всех! Какие виды спорта представлены на инклюзивной площадке в парке Павлова?
01 августа 2026 14:34

Спорт для всех! Какие виды спорта представлены на инклюзивной площадке в парке Павлова?

Современная площадка для игры в бочче появилась в Бресте
25 сентября 2025 13:41

Современная площадка для игры в бочче появилась в Бресте

Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентского спортивного клуба с 20-летием
07 июля 2025 06:33

Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентского спортивного клуба с 20-летием

Уже 20 лет помогает открывать таланты – рассказываем о знаковых проектах Президентского спортивного клуба
06 июля 2025 17:45

Уже 20 лет помогает открывать таланты – рассказываем о знаковых проектах Президентского спортивного клуба

«Поддерживать любовь к здоровому образу жизни» – ПСК дал старт новому проекту «Спорт для всех»
01 июня 2025 14:07

«Поддерживать любовь к здоровому образу жизни» – ПСК дал старт новому проекту «Спорт для всех»

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?
09 февраля 2025 17:57

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?

Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в акции «Рождественская традиция»
10 января 2025 11:50

Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в акции «Рождественская традиция»

На турнире «Золотая ракетка» идёт борьба за 5-9 места в итоговом протоколе
03 октября 2024 19:38

На турнире «Золотая ракетка» идёт борьба за 5-9 места в итоговом протоколе

4 многофункциональные спортивные площадки появились в Гомеле
13 сентября 2024 17:23

4 многофункциональные спортивные площадки появились в Гомеле

В Василишках торжественно открыли новую площадку по бочче
12 сентября 2024 19:00

В Василишках торжественно открыли новую площадку по бочче

Михаил Грабовский и Алла Цупер наградили победителей конкурса рисунков «Подружись со спортом!»
02 июня 2014 12:31

Михаил Грабовский и Алла Цупер наградили победителей конкурса рисунков «Подружись со спортом!»