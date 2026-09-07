Новости по тегу #Президентский спортивный клуб

Кто-то безудержно танцевал, кто-то занимался йогой или силовыми видами, кто-то просто играл. Участники копили баллы. Те, которые набрали более 300, стали участниками специального розыгрыша.
Дети и взрослые с особенностями здоровья могут посещать адаптивную физкультуру, играть в боччу, шахматы, настольный теннис и многое другое.
Объект разработан с учетом потребностей людей с нарушениями когнитивного развития. Площадка подходит для проведения турниров как национального, так и международного масштаба.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что благодаря накопленному опыту и огромному потенциалу коллектива единомышленников – Президентский спортивный клуб сделает еще больше для популяризации здорового образа жизни и развития физической культуры и спорта в Беларуси.
Президентский спортивный клуб, который возглавляет Дмитрий Лукашенко, – это 32 масштабных проекта, главная цель – поддержать и молодые дарования, и высокие спортивные результаты.
Активности совершенно разные: как командные игры, так и индивидуальные дисциплины. Шахматы, настольный теннис, баскетбол, волейбол – далеко не полный перечень того, что предложили организаторы любителям здорового образа жизни.
В 2025 году на старте соревнований приняли участие более 14 тысяч ребят в трех возрастах. В финал пробились 168. Все они, конечно, прибыли на базу Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».
Хоккейная команда Президента и Президентский спортивный клуб пригласили ребят из Городейской специализированной школы-интерната в Минск, на настоящую ледовую арену, и провели незабываемый интерактивный спортивный праздник.
На главных кортах столичного Дворца тенниса продолжается борьба в рамках турнира «Золотая ракетка», который проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.
Это подарок жителям ко Дню города от Президентского спортивного клуба.
Мероприятие прошло при поддержке Президентского спортивного клуба и Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс».
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00